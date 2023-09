’Osteria sul lago... in Festa’. Musica, sport e sapori

L’ultimo weekend del Settembre Castellano vede protagonista Osteria Grande con l’ottava edizione della manifestazione ’Osteria sul lago... in Festa’, organizzata in occasione della Giornata Internazionale del Buon Vivere Slow. Una festa divertente e rilassante, adatta a tutta la famiglia, che si terrà nel parco del lago comunale Mariver domani pomeriggio e sera e domenica 24 per l’intera giornata, con musica, sport, creatività, arte e cultura, commercio e tanto altro ancora. L’apertura ufficiale della festa sarà alle 16,30, ma nel programma è inserita anche la partenza del 3° Gran Premio di Varignana, gara ciclistica nazionale per dilettanti Elite-Under 23, prevista per le 13,30 a Osteria Grande, dallo stabilimento Cablotech in via Umbria. Dalle 16,30 prenderanno il via le prove libere di tennis e di rugby. Alla stessa ora appuntamento anche con “I mosaici di Claterna”, laboratorio di mosaico per bambini a partire dai 6 anni, che sarà ripetuto alle 18,05 (partecipazione con offerta libera). Sempre alle 16,30 dimostrazioni di Wild Angels, country western dance. Alle 17 apriranno gli stand gastronomici. Alle 18 dimostrazione di ballo di Batucada Dance School. Alle 21 via libera alla musica con il concerto del gruppo “Mystic Doll”.

Domenica la festa riaprirà alle 10,30 con il mercatino creativo attorno al lago, mentre gli stand gastronomici riapriranno dalle 11 e dalle 17. Dalle 10,30 tornano le prove libere di tennis e rugby a cui si aggiunge anche il basket. Dalle 10,30 alle 18,30 l’associazione Senzavento terrà dimostrazioni di riproduzioni di barche radiocomandate a vela e veloci e possibilità di prova di barche lente. Dalle 10,45 gimkana a cura di Dalfiume 1952 Asd, Polisportiva Villafontana e Cablotech Biotraining Cycling Team. Alle 11,05 ci sarà una esibizione del gruppo giovani allievi dei corsi del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme. Alle 15,30 l’associazione cinofila asd Ma’iitsoh, farà una simulazione di campionato per ricerca tartufi e darà la possibilità di verificare se il proprio cane ha attitudine alla ricerca di tartufo. Alle 16,30 torna anche l’appuntamento con “I mosaici di Claterna”, laboratorio per bambini a partire dai 6 anni, che sarà ripetuto alle 18. Alle 17,05 è in programma un’esibizione di ginnastica artistica e alle 18 una dimostrazione della scuola di ballo Delta Dance. Alle 19 musica con dj set by Gelate-Rio e alle 20,30 il gran finale con i fuochi artificiali sul lago.