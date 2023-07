Ottimismo e resilienza per ripartire

Marco

Signorini

Chi è riuscito a ritrovare un ’assaggio’ di normalità lo ha fatto però, fino adesso, a proprie spese e con tante difficoltà. E chi vi scrive ne è testimone diretto perché, oltre a essere cronista, è anche tra i tanti protagonisti di un evento che entrerà a far parte dei libri di storia. In queste settimane, guardandomi accanto, ho infatti avuto modo di scoprire quanto sono ’tosti’ gli emiliano-romagnoli che, nel momento esatto in cui l’acqua invadeva le loro case e aziende, stavano già progettando la ricostruzione.

In questi giorni, a proposito, sono in arrivo gli acconti del contributo straordinario da 5mila euro, ma è evidente che, per la quasi totalità delle famiglie, non può bastare.

Le tempistiche viste fino ad ora sembrano rassicurati, ma è assolutamente necessario che si tenga il piede ben premuto sull’acceleratore perché il futuro è ancora ’nebuloso’.

Ci sono infatti ancora tanti nodi da scogliere, a partire dalle perizie. Trovare professionisti ’liberi’, data l’esplosione di richieste, è infatti piuttosto complesso e, anche in questo caso, servirebbe una ’semplificazione’.

Ma chi abita queste terre e chi ci è venuto a vivere è ottimista di natura, quindi avanti con coraggio perché alla fine ’andrà tutto bene’. Una frase che ci siamo abituati a sentire durante la pandemia, un auspicio che alla fine è diventato realtà anche se il contributo di vite umane lasciate nella battaglia contro il virus è stato purtroppo numeroso.

Nel caso dell’alluvione, oltre a piangere le persone che acqua e fango si sono portate vie, è stata toccata la nostra intimità, fatta dalla quotidianità che eravamo abituati a vivere nelle nostre case. All’inizio e nel cuore della pandemia il virus ha messo in gioco la nostra libertà, come quella di abbracciarci e stringerci la mano. Ma ci ha insegnato a essere ’resilienti’. Ed è grazie alla storica resistenza degli emiliano-romagnoli, ora diventata resilienza, che, anche questa volta, andrà tutto bene.