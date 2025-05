"Ottimo lavoro alla stazione"

"A noi piace passeggiare – spiega Alessandro Castellucci mentre tiene al guinzaglio Elsa, la sua meticcia –. Ci permette di goderci al meglio la città e l’aria fresca". Castellucci infatti preferisce evitare aree eccessivamente industrializzate e quando può preferisce lasciare la macchina in garage. Imola è una città molto vivibile secondo Castellucci e sarebbe un peccato non sfruttare le sue zone verdi, soprattutto per chi ha animali. Apprezza molto i recenti progetti di rinnovazione anche legati alla Formula 1. "Si vede la voglia di migliorare la città – sorride Castellucci –: sulla stazione hanno fatto proprio un bel lavoro".