Otto alloggi vanno all’asta

Via libera del Municipio a una nuova asta pubblica per la vendita di unità immobiliari di proprietà dell’ente di piazza Matteotti che si trovano nel territorio comunale. Si tratta, nella circostanza, di otto alloggi e relative pertinenze per i quali la Giunta aveva già dato il nulla osta lo scorso autunno. Parliamo di una tipologia di immobili di edilizia residenziale pubblica che vengono messi all’asta ogni anno, in quanto la loro gestione non viene più considerata economicamente sostenibile dal Comune.

Il ricavato dalla vendita degli appartamenti viene reinvestito nella manutenzione di altre case popolari.

Ecco la lista degli immobili: via Bucci 2, via Purocelo 4, via Galilei 2, via Villa Clelia 44, via Lippi 4, via Solieri 10.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle 12 di lunedì 22 aprile (termine perentorio). Le asta – fanno sapere dal Municipio – si terranno alle 10 di mercoledì 24 aprile nel palazzo comunale (in via Mazzini, 4).

Per partecipare all’asta è obbligatorio il versamento dell’importo di 2.500 euro a titolo di deposito cauzionale infruttifero e caparra. Il deposito va effettuato attraverso la piattaforma PagoPa. Tutte le informazioni si trovano sul sito Internet del Comune.