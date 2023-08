Otto giorni tra sapori, musica e spettacoli

Nei giorni in cui monta la protesta di un gruppo di residenti per la costruzione di nuovi campi da calcio e padel, alla Tozzona fervono i preparativi per uno degli appuntamenti più attesi nel calendario del centro sociale. Da domani a domenica, e poi da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre, nell’area verde all’angolo tra le vie Punta e Puccini (nel quartiere Pedagna) arriva infatti la nuova edizione di Tozzona Festa & Sport.

Si tratta, come già accennato, di uno dei momenti clou dell’attività annuale del centro sociale, che ha una convenzione con il Comune fino al 2032. Un doppio fine settimana lungo, organizzato dalla polisportiva Tozzona e dall’associazione di promozione sociale che gestisce il centro, all’insegna del divertimento. In programma balli e spettacoli, attività sportive e ricreative, nonché la consueta sfilata dei cani "di tutte le razze". Il tutto suggellato dalla presenza dell’immancabile stand gastronomico.

Ormai una settimana fa, il sindaco Marco Panieri aveva indicato proprio nei giorni successivi alla festa dello sport il momento buono per svolgere l’incontro pubblico nel quale esaminare con residenti e frequentatori della Tozzona il progetto di ampliamento degli spazi esterni del centro sociale. Il primo cittadino è infatti convinto di poter dimostrare la bontà del piano di costruzione di ulteriori impianti sportivi, così come richiesto dai vertici della Tozzona e dalle società che gravitano attorno al centro sociale.

Proprio negli spazi di via Punta si svolse, a febbraio 2022, un’analoga iniziativa dedicata in quel caso all’esame del progetto di realizzazione dell’isola ecologica di Montericco. A quell’incontro pubblico si presentarono 300 residenti. Quasi tutti arrivarono in via Punta per contestare il piano varato dalla Giunta, che non a caso qualche mese dopo decise di abbandonare quell’idea cogliendo al balzo anche la mancata assegnazione dei fondi del Pnrr.