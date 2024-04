Otto musicisti in scena protagonisti di Cassero Jazz

Si tiene oggi e domani l’edizione numero 37 di Cassero Jazz. Edizione numero 37 per Cassero Jazz, parte del festival Crossroads. Anche il programma di questa edizione si svilupperà stasera e domani al Cassero Teatro Comunale.

Stasera Cassero Jazz proporrà due concerti, tributo a due dei più grandi solisti jazz: il sassofonista americano Steve Lacy e il sassofonista argentino Gato Barbieri, scomparsi da diversi anni. ‘Lacy in the Sky with Diamonds’ è il titolo scelto per il progetto dedicato a Lacy con la sua musica "shakerata nei cieli con diamanti di improvvisazioni estemporanee" proposto da uno dei suoi ‘allievi’ più importanti a livello europeo, il sassofonista pugliese Roberto Ottaviano che sarà in trio con una ritmica composta da Danilo Gallo al basso e Ferdinando Faraò alla batteria. Mentre “Gato! Gato Barbieri: An Evolving Idea“ è il titolo del lavoro discografico che il sassofonista lombardo Germano Zenga ha dedicato a Gato Barbieri e che a Cassero Jazz verrà presentato in quartetto con il vibrafonista Luca Fabio Gusella, il bassista Danilo Gallo e il batterista Ferdinando Faraò.

Domani la serata sarà suddivisa in tre performance originali. La prima vedrà la presentazione del disco ‘Seven Dancesì con il sassofonista, flautista romano Eugenio Colombo e il contrabbassista imolese Roberto Bartoli in Duo. La seconda invece sarà un Piano Solo della pianista romana Patrizia Scascitelli e infine un inedito trio ‘Risonanze’ composto da Eugenio Colombo, Patrizia Scascitelli e Roberto Bartoli in “Colors of Jazz” Produzione Originale di Cassero Jazz. Cassero Jazz è promosso da Assessorato alla Cultura, Uisp locale, Crossroads, Jazz Network, Combo Jazz Club, Lugo contemporanea e a Arci Bologna.