Otto secoli di Regola francescana Incontro al convento di via Tanari

Giovedì alle 20.30 al convento dei Frati Cappuccini (salone di via Tanari) Dino Dozzi, francescano cappuccino, parlerà del tema ‘I francescani tra regola e creatività’ per il quarto appuntamento della rassegna ‘Incontri al Convento’, organizzata da “Il Poliedro”.

"Nel 2023 ricorre l’ottavo centenario dell’approvazione della Regola di san Francesco (29 novembre 1223 da parte di Papa Onorio III) – anticipano gli organizzatori –. Il cammino di Francesco da una vita radicalmente evangelica alla regola fu tradimento del sogno originario o possibilità di sopravvivere nei secoli? L’ottavo centenario fa propendere per la seconda ipotesi. La Regola e soprattutto la vita di Francesco sono caratterizzate non dal fare qualcosa di specifico, ma da un certo stile di vita (fraternità, minorità, povertà, amore per ogni creatura): le continue riforme testimoniano la creatività del francescanesimo e pure un certo simpatico “dis-Ordine”".

La rassegna, che si avvale del patrocinio di Comune e Pro Loco di Castel San Pietro, proseguirà con altri 4 appuntamenti mensili: venerdì 3 febbraio ‘Magellano e la chiusura del cerchio’ con Mario Montanari, ingegnere; venerdì 3 marzo ‘Ecologia delle relazioni umane. Star bene insieme’ con Lorenza Tosarelli, psicologa; giovedì 13 aprile ‘Ci posso credere? L’approccio scientifico nel mondo del sentito dire’ con Stefano Marcellini, fisico; venerdì 5 maggio ‘Tra Paradiso e Inferno: la musica al tempo di Dante’ con Caterina Criscione, pianista e musicologa. Info: [email protected]