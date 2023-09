Ottoni e suoni balcanici nei giardini San Domenico

Dopo la pausa del mese di agosto, torna la rassegna ’L’essenziale visibile agli occhi’, che trasforma alcuni dei più suggestivi parchi e giardini imolesi nella cornice di eventi musicali, artistici e culturali. La manifestazione è inserita nella rassegna regionale ’Vivi Il Verde Passeggiate Patrimoniali: Natura e Cultura 2023’ della Regione, che sostiene e promuove un approccio integrato alla fruizione e conoscenza del patrimonio culturale rappresentato dai parchi e giardini storici pubblici. La città di Imola racchiude numerosi tesori verdi. Parchi e giardini pubblici e privati sono un importante patrimonio della collettività. Per valorizzare questi luoghi le passeggiate, i momenti di incontro e di spettacolo, sono occasioni preziose per imparare a viverli appieno e rispettosamente. La rassegna è stata immaginata come un percorso che si snoda tra gli spazi verdi più belli e caratteristici di Imola.

Partita a fine luglio, si concluderà a fine ottobre, per scoprire la nostra città in tutte le sue splendide sfumature: dal rigoglioso verde estivo, al romantico foliage autunnale. Dopo il successo del primo appuntamento del 25 luglio, prosegue la collaborazione con Emilia Romagna Festival Ets. Martedì 5 settembre alle ore 21, avrà luogo l’esibizione della Rusty Brass Band, una formazione di ottoni che focalizza la sua attenzione su sonorità balcaniche ed esotiche, ritmi funk e rock, senza dimenticare accenni alla tradizione classica, con l’obiettivo di fondere tra loro le più disparate culture brassbandistiche del mondo. Ad ospitarla, il Giardino Benvenuto Rambaldi, conosciuto come Giardini san Domenico nel centro storico di Imola; il terreno, originariamente adibito ad orti conventuali e a piazza, fu acquisito da privati cittadini in età napoleonica, per poi essere individuato dall’amministrazione comunale imolese come spazio ideale per la progettazione di un giardino pubblico tra il 1879 e il 1880. Alle ore 19.45 sarà possibile partecipare ad una visita guidata alla Chiesa di S. Domenico (prenotazioni al 0542 25747).

Sabato 16 settembre alle ore 15 sarà l’occasione per partecipare ad una visita guidata, a cura della Cooperativa Clai, dello splendido parco di Villa La Babina: inserito nel contesto rurale originale, presenta le caratteristiche dei parchi ottocenteschi delle dimore signorili della pianura bolognese. Una suggestiva quinta verde costituita tra l’altro da esemplari secolari di farnia e leccio e un olmo ciliato monumentale, due maestosi Cedrus atlantica e siepi con collezioni di rose, ortensie e peonie. Le prenotazioni sono obbligatorie fino a esaurimento posti; è necessario scrivere una mail a [email protected] entro il 14 settembre.