Packaging Imolese, arrivano le ferie ‘solidali’

Ferie solidali e servizio mensa strutturato sono due tra i punti chiave del nuovo contratto integrativo aziendale della Packaging Imolese. Nei giorni scorsi, nello stabilimento cittadino dell’azienda (fa parte del gruppo Deco e produce articoli per pulizia e bellezza, foto), si è tenuta infatti l’assemblea dei lavoratori per ratificare l’ipotesi di accordo sindacale. L’intesa appena firmata riguarda un centinaio di dipendenti della grande realtà produttiva di via Turati nella quale nascono prodotti per la cura della casa e della persona destinati alle multinazionali del largo consumo e alle catene della grande distribuzione.

"La Rsu aziendale e le segreterie territoriali di Filctem Cgil e Uiltec Uil sono arrivate dopo una lunga trattativa, penalizzata anche dal protrarsi della pandemia, alla sigla di un’ipotesi d’accordo che con il voto alla unanimità dell’assemblea è stata pienamente accolta", riferiscono i rappresentanti dei lavoratori in una nota. Per i sindacati si è trattato di un "momento di valorizzare un accordo che, se conferma gli importi relativi al premio di risultato già in essere, introduce nuovi istituti contrattuali dal forte valore sociale".

In particolare, sempre secondo Rsu aziendale, Filctem Cgil e Uiltec Uil, si sono "rafforzati ulteriormente gli strumenti di relazione sindacale ribadendo il ruolo dei delegati della Rsu in tutti i momenti della vita aziendale – spiegano i rappresentanti dei lavoratori – come ad esempio l’analisi costante degli obiettivi legati al raggiungimento del premio di risultato, la valutazione dei progetti formativi e il sostegno alla crescita professionale delle persone".

Come già accennato all’inizio, è stato poi codificato lo strumento delle ferie solidali quale risorsa per "andare incontro alle persone che possano trovarsi in difficoltà nell’assistenza di figli minori affetti da gravi patologie che necessitano di cure costanti". Ma il "vero elemento di novità" di questo contratto integrativo aziendale è, secondo quanto ricostruito dai sindacati, l’introduzione per i dipendenti della Packaging imolese di un "servizio strutturato di mensa", articolato su tutti i turni di lavoro, che consenta un "vero momento di ristoro e sostenibilità" dell’impegno lavorativo.

"Rsu e sindacato considerano estremamente positivo il raggiungimento di questa intesa – concludono i rappresentanti dei lavoratori – che getta le basi per un ulteriore miglioramento delle condizioni di lavoro in questa azienda come nel gruppo cooperativo Deco a cui afferisce".