Paddock, ok alla messa in sicurezza: "L’ordinanza nei prossimi giorni"

Sbloccati i fondi per ripristinare la viabilità stradale (quasi 60 milioni per l’intero circondario), ora il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario alla ricostruzione post-alluvione, è pronto a dare il via libera anche al finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del paddock 2 dell’Autodromo (tornato ad allagarsi nei giorni scorsi dopo quanto accaduto a maggio) e, più nel complesso, dell’intero tratto urbano del Lungofiume.

"C’è stata una grande sinergia istituzionale quando abbiamo avuto dei dubbi li abbiamo risolti – ha detto ieri Figliuolo nel suo secondo giorno di visita ai territori alluvionati –. Abbiamo visto ad esempio, nel caso di Imola, che ora c’è un’ulteriore somma urgenza da perimetrare a cui ho dato via libera e che inseriremo in un’ordinanza che nei prossimi giorni invierò alla Corte dei conti, perché ci sono degli interventi che prima non lo erano ma ora sono diventati di grande urgenza".

Nel corso della mattinata, Figliuolo, ha incontrato il sindaco Marco Panieri (nelle vesti di vicesindaco metropolitano) e i primi cittadini di Dozza, Luca Albertazzi, e Castel San Pietro Terme, Fausto Tinti.

"Sono emersi ottimi spunti per tutti e abbiamo approfondito alcuni aspetti legati a quello che è il supporto delle amministrazioni per mettere a terra le risorse asseverate con le ordinanze – riferisce il commissario –, soprattutto sul piano della rete viaria e quindi delle infrastrutture stradali che cubano in questo momento 761,7 milioni di euro".

Quanto alle polemiche dell’altro giorno, quando Figliuolo aveva bacchettato i sindaci accusandoli di preferire la polemica al rimboccarsi le maniche, "io voglio lavorare assieme in maniera positiva – avverte il commissario –. Questo è il mio mandato, sono abituato così. Se si fa squadra si vince, se non si fa squadra si rischia di non raggiungere gli obiettivi".

Dopo alcuni sopralluoghi nel Bolognese, e prima di spostarsi a Dozza, Figliuolo ha fatto tappa a Castel San Pietro Terme. Qui il sindaco Fausto Tinti ha espresso al commissario "tanta preoccupazione di non riuscire a portare a termine i lavori sul territorio, perché se i soldi arrivano, ma la filiera non funziona, tutto si ferma". Un passaggio che Figliuolo "ha capito perfettamente", riferisce il primo cittadino castellano, spiegando di aver chiesto in particolare al commissario di "aiutarci a trovare le ditte che facciano i lavori e a risolvere i problemi di competenza fra il Comune e la Regione, per poter lavorare insieme".

All’incontro a Castel San Pietro erano presenti, tra gli altri, anche diversi agricoltori e cittadini della zona che hanno fatto presente al commissario le loro difficoltà.

"Ho voluto incontrare Figliuolo sul torrente Gaiana, in via Mori, dove si verificano le più ricorrenti situazioni di difficoltà – riferisce ancora il sindaco Tinti -. Il Comune è disponibile a intervenire in somma urgenza, ma serve l’autorizzazione della Regione. Ho scelto il Gaiana come esemplificativo dei problemi che abbiamo anche con gli altri corsi d’acqua, in particolare il Quaderna e il Sillaro, e per l’inadeguatezza delle infrastrutture, a partire dai ponti".

Nel corso dell’incontro, il sindaco Tinti ha consegnato a Figliuolo un fascicolo con la descrizione sintetica e fotografica degli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei danni causati dagli eventi alluvionali di maggio nel territorio comunale. "Sul versante dell’ordinanza per i contributi ai privati ho espresso al commissario grande apprezzamento – aggiunge Tinti –, perché rassicura i sindaci che i soldi ci sono e che cittadini e le imprese saranno risarciti, ovviamente anche con l’importante lavoro degli uffici comunali".