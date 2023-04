Padiglioni 10 e 12, via libera al restauro

Via libera del Comune al progetto esecutivo per i lavori di restauro e risanamento conservativo dei padiglioni 10 e 12 dell’Osservanza. I due spazi ospiteranno, come ormai noto, la nuova sede per i servizi ai cittadini e alle imprese del Circondario Imolese e un laboratorio sulla storia della psichiatria. Previsto un investimento di 6,3 milioni all’interno di un quadro economico complessivo da oltre otto milioni più Iva. Il piano viene portato avanti dal Con.Ami nell’ambito del programma di rilancio dell’Osservanza grazie ai fondi del Pnrr. Oltre agli edifici 10 e 12, tale piano comprende anche il recupero del padiglione 1 (futura sede della Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri col Maestro’), dell’edificio ex artieri (nuovo Centro per l’innovazione e la ricerca nel quale potranno trovare sede associazioni, imprese, start up e giovani imprenditori e lavoratori) e l’ex cabina elettrica (info pointlaboratorio cicloturismo metropolitano).