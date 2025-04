"Paese più curato negli ultimi anni"

"Fontanelice? Un bel paese, curato e che in questi anni è migliorato molto. Ho apprezzato tanto i lavori fatti dalla zona del parcheggio davanti al Bar Cacciatori. Penso che rendano la zona più bella". Roberto Berti segnala con entusiasmo i lavori di ristrutturazione lungo la Montanara, all’angolo di via Corso Europa, ritenendo che una maggiore cura del paese faccia bene e permetta ai fontanesi di vivere meglio.

"Per il resto – conclude il nostro lettore –, non sento di aver niente da dire, penso che in generale qui si stia davvero bene e si possa condurre una vita molto tranquilla".