"Pagheremo pure l’aria da respirare"

"L’aumento delle corse negli autobus? Ingiusto, certo, ma ormai che cosa non è aumentato di prezzo nella vita di tutti i giorni?" Questo è il commento ironico del cittadino Pietro Mura, di fronte alla notizia dell’aumento del prezzo dell’autobus da 1 euro e cinquanta a 1 e novanta. Il nostro lettore infatti non appare stupito, dato il continuo elevarsi dei prezzi nella quotidianità della vita nel corso degli ultimi anni. Per Mura, quindi, non c’è praticamente più niente di cui stupirsi. "Se devo dirla tutta, mi stupisco che a momenti non ci facciano pagare anche l’aria che respiriamo" conclude con un sorriso amaro.