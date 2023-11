PalaGenius, nuovo telone

Il PalaGenius è pronto ad archiviare un periodo di emergenza durato oltre tre mesi. Nella struttura di via Benedetto Croce, nel quartiere Campanella, viene montato in queste ore un nuovo telone di copertura in sostituzione di quello strappato via dalle forti raffiche di vento che avevano sferzato la città lo scorso mese di luglio.

La spesa, a carico del Comune, è stata di quasi 90mila euro.

Un investimento ritenuto necessario dalla Giunta in modo da "evitare ulteriori danni alle strutture e agli apparati installati all’interno dell’impianto e precludere atti vandalici alla struttura nonché possibile pericolo per l’incolumità pubblica".