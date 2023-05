Palazzo Calderini è pronto Ufficio del Giudice di pace, domani il taglio del nastro

È arrivato anche il momento dell’inaugurazione ufficiale per Palazzo Calderini, in centro storico, dopo il restauro completato nelle scorse settimane. Domani alle 12 l’immobile in via Cavour che ormai da una settimana ospita gli uffici del Giudice di pace verrà formalmente restituito alla città. Saranno presenti il sindaco Marco Panieri, l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini, il vicario generale della Diocesi di Imola, don Andrea Querzè, e i rappresentanti degli organi giudiziari.

Di proprietà comunale, Palazzo Calderini è un prestigioso palazzo del ‘400, che torna a essere pienamente fruibile e valorizzato grazie a un investimento, da parte del Municipio, di 420mila euro. Ex sede distaccata del Tribunale di Bologna, l’edificio era chiuso da una decina di anni, da quando cioè la legge Severino ne decretò la chiusura. E ora, dopo una lunga attesa resa ancora pesante dai forti ritardi nel completamento dei lavori, può ritornare alla sua tradizione di luogo deputato all’amministrazione della giustizia, oltre che a ospitare uffici comunali.

I lavori hanno visto un primo intervento che ha consentito di collegare l’edificio alla rete di teleriscaldamento, sostituendo anche la vecchia caldaia a gasolio e migliorando la sicurezza antincendio. In seguito, sono stati riqualificati gli spazi, sia al primo piano sia al piano terra, dove sono state recuperate quattro sale storiche, con interventi di risanamento, la posa di nuovi impianti e il cablaggio delle reti.

Come accennato all’inizio, all’interno di Palazzo Calderini, si è insediato, dall’8 maggio scorso, l’ufficio del Giudice di Pace. Quest’ultimo, in uscita da piazzale Pertini (zona ex Cogne) ha trovato posto al primo piano del prestigioso immobile di via Cavour. Nei prossimi mesi, a Palazzo Calderini troveranno invece posto gli uffici comunali dei settori Politiche sociali e Cultura. Andranno al piano terra, così come la sede dell’associazione avvocati imolesi.

"Con la riapertura di Palazzo Calderini, dopo i lavori di restauro e riqualificazione, abbiamo raggiunto un importante obiettivo che ci eravamo dati fin dal nostro insediamento: quello di riconsegnare alla città un luogo prestigioso – commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini – dal punto di vista storico-architettonico, nel contempo riportando in centro storico uffici pubblici, sia legati all’ambito giudiziario, com’è nella vocazione dell’edificio, sia comunali. Una direzione, nello specifico per gli uffici comunali, lungo la quale vogliamo proseguire anche in futuro".