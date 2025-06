Palazzo comunale . Nuovi lavori in vista . Si parte da via Mazzini

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di rifacimento e tinteggiatura delle facciate del Palazzo comunale. Gli interventi interesseranno i fronti su via Mazzini, via Appia e via San Pier Crisologo, oltre ai voltoni su via Emilia, via Appia e via Mazzini e all’androne d’ingresso dell’edificio.

Come ricostruito ieri dal Municipio, le opere rientrano in un programma di manutenzione e recupero degli immobili pubblici nel centro storico, in un’area che in passato è già stata oggetto di interventi di riqualificazione, anche in relazione al decoro urbano e alla sicurezza degli spazi.

Il progetto, autorizzato dalla Soprintendenza, prevede la pulizia delle superfici, il rifacimento degli intonaci ammalorati, la tinteggiatura, il ripristino degli infissi esistenti e la pulizia degli impianti esterni di Hera, Telecom e fibra. Nell’androne d’ingresso saranno inoltre sistemati i quadri elettrici e le parti danneggiate della pavimentazione.

La direzione lavori è stata affidata all’architetto Mirandola, con esperienza specifica su beni sottoposti a vincolo. La Soprintendenza seguirà l’evolversi degli interventi affiancando i tecnici incaricati.

Considerata la posizione centrale e il continuo passaggio pedonale, è stato predisposto un cronoprogramma per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità e sull’accessibilità alle attività commerciali.

Il primo fronte interessato sarà quello su via Mazzini, sopra i locali del bar ControCorrente (ex Opera Dulcis), dove sarà installato un ponteggio fisso. A seguire, i lavori si sposteranno sugli altri lati dell’edificio.

L’intervento è finalizzato a garantire il mantenimento in buono stato di conservazione del Palazzo comunale e a preservarne l’integrità architettonica, nell’ambito di una più ampia strategia di cura e gestione del patrimonio edilizio pubblico. Il cantiere, secondo le previsioni, resterà attivo diverse settimane, compatibilmente con le condizioni meteo e l’avanzamento delle singole fasi operative.