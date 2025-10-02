Palazzo di Varignana. Bellezze da collezione, vince lo stile italiano

La celebrazione dell’eccellenza automobilistica mondiale schierata in una cornice unica. Palazzo di Varignana ha ospitato lo scorso week-end la terza edizione del ‘Concorso d’Eleganza Varignana 1705’, mettendo in vetrina 37 vetture d’epoca presentate da collezionisti provenienti dall’Italia e da mezza Europa. A spuntarla e a conquistare il titolo di Best of Show un capolavoro unico che ha segnato la storia del design automobilistico, l’Alfa Romeo 6C 2500 SS Berlinetta Pininfarina presentata dal collezionista Corrado Lopresto, mentre la Ferrari 121 LM di Elad Shraga ha conquistato il titolo assegnato dal pubblico. Da venerdì a domenica, Palazzo di Varignana e le colline castellane hanno fatto da scenario a un raduno straordinario di vetture uniche. A presiedere la giuria ogni anno sempre più qualificata, lo storico e autore Stefano Pasini, in un’edizione che ha visto l’introduzione dei Classic Car Talks, un nuovo forum di conversazioni su cultura, innovazione e investimenti, organizzato in collaborazione con Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e Azimut Capital Management.

Se a conquistare il Best of Show, si diceva, è stata l’Alfa Romeo del 1950 di Lopresto, nella Supercar Class a spuntarla è stata la Lamborghini Miura P400 del 1968, considerata la prima vera supercar della storia, mentre nella Vintage Elegance a superare tutte è stata la prodigiosa Bugatti Type 49, classe 1931, l’ultimo progetto realizzato da Ettore Bugatti in persona. Nelle altre categorie, la Fiat 8V (1950) è salita sul gradino più alto del podio nella classe Motori per il Dopoguerra, mentre in Raffinatezza Italiana prima è stata la Lancia Aurelia B20 IV Serie (1955) e tra i Gioielli di Maranello l’ha spuntata la Ferrari 330 GTC Speciale (1967). Nella categoria Aerodynes, poi, trionfo sempre dell’Alfa Romeo 6C 2500 SS Berlinetta, e infine tra le Auto in Divisa ‘medaglia d’oro’ per la Porsche 911 Carrera 3.2 Targa (1989). "In soli tre anni, il Concorso d’Eleganza Varignana 1705 è cresciuto fino a diventare una vera celebrazione di eccellenza, dove auto, cultura e lifestyle italiano si incontrano" ha dichiarato sui titoli di coda della manifestazione Carlo Gherardi, Fondatore di Palazzo di Varignana.

Claudio Bolognesi