Palazzo di Varignana è green. Acqua ed energia, giù i consumi

Riduzione dei consumi di acqua ed energia, la quasi totalità dei fornitori italiani (di cui più della metà dell’Emilia Romagna), l’avvio del percorso di carbon footprint per il calcolo delle emissioni. Palazzo di Varignana ha presentato in questi giorni la seconda edizione del Report di Sostenibilità, confermando un andamento virtuoso nel presente e con prospettive che, guardando il futuro, sono ancor più incoraggianti. Nel campo delle risorse idriche si evidenziano i progressi più tangibili: riduzione dei consumi nel 2024 a 3.792 metri cubi, più del 50% in meno rispetto al 2023 (54,27 per la precisione), un percorso virtuoso che accomuna anche l’azienda agricola di Palazzo, Agrivar, che ha consumato lo scorso anno il 40% di risorse idriche in meno rispetto al 2023.

Non si tratta di un risultato estemporaneo, fanno sapere da Palazzo di Varignana: i bacini di accumulo realizzati (circa 3.500 m²) e la nuova rete di condutture consentono infatti di convogliare l’acqua dove serve, con benefici indiretti anche su energia e carburanti legati alla movimentazione. In tema di energia, il cambio di passo è arrivato, e arriverà, dall’investimento in un impianto fotovoltaico da 177,2 kW sostenuto da 377.520 euro di fondi europei, impianto che, secondo le stime, porterà tra il 2024 e l’anno in corso l’incidenza percentuale della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in sito dallo 0,6% al 6,7% del fabbisogno, con circa 210.000 kWh aggiuntivi all’anno e un taglio stimato di 57 tonnellate di CO2 equivalente. In tema di filiera, Palazzo di Varignana conferma una scelta tutta ‘tricolore’. Il 99% dei fornitori sono infatti italiani, e di questi il 56% emiliano romagnoli. In tema poi di sostenibilità sociale, nel 2024 la struttura ha impiegato 146 dipendenti (il 77% a tempo indeterminato) ed erogato 10.587 ore di formazione (+385% sul 2023) con focus su lingua inglese, salute e sicurezza, e competenze di sostenibilità. Accanto alla formazione, misure di welfare (bonus una tantum, flessibilità oraria) e procedure di onboarding hanno reso più rapido e ordinato l’inserimento dei nuovi colleghi.

"Crediamo in un’ospitalità che non si limita ad accogliere, ma che genera valore e restituisce al territorio. Ogni scelta, dalle risorse naturali all’ambito agricolo, nasce con l’obiettivo di lasciare un’impronta positiva: una bellezza che resta, un’eredità condivisa per il futuro", è stato il commento a margine della presentazione del report di sostenibilità di Carlo Gherardi, fondatore di Palazzo di Varignana.

Claudio Bolognesi