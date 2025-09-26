Palazzo di Varignana. Sogni su quattro ruote

Prodigi a quattro ruote, in un trionfo di eccellenza stilistica e ingegneristica. Torna da oggi e fino a domenica il Concorso d’Eleganza Varignana 1705 ospitato da Palazzo di Varignana, una tre giorni di statura internazionale dedicata all’arte automobilistica capace di riunire alcune tra le vetture più rare e significative al mondo. Sei le categorie confermate per quest’anno, dalla Vintage Elegance ai Motori per il Dopoguerra, e ancora Raffinatezza Italiana, Aerodynes, Supercar e gli immancabili Gioielli di Maranello.

L’anno scorso il Best of Show se l’aggiudicò proprio una storica vettura del cavallino, la Ferrari 275 GTB di Giuseppe Matildi uscita dalle officine del modenese nel 1966. In appena tre anni e altrettante edizioni, il Concorso d’Eleganza Varignana 1705 ha conquistato un posto di rilievo in Europa, diventando un nuovo punto di riferimento nel calendario internazionale delle auto da collezione. E quest’anno, per scelta dell’organizzazione, Palazzo di Varignana aprirà anche le porte al pubblico nella giornata di domani, con ticket acquistabili sul sito www.varignana1705.com. "Questo evento – ha commentato a poche ore dall’avvio della tre giorni Carlo Gherardi, Fondatore di Palazzo di Varignana –,riflette la nostra passione per la bellezza, la tradizione e l’innovazione: valori che definiscono sia la Motor Valley che il nostro resort. Siamo orgogliosi di accogliere collezionisti e appassionati da tutto il mondo per vivere un’esperienza indimenticabile, all’insegna della cultura motoristica e dello stile di vita italiano", è il benvenuto di Gherardi, che ha coinvolto nel progetto quest’anno il colosso Azimut, uno dei principali gruppi indipendenti europei nel settore dell’asset management, che sarà tra i main sponsor. "Il Concorso d’Eleganza Varignana 1705 è un evento prestigioso che celebra il valore culturale e storico dell’automobile", ha dichiarato Monica Liverani, amministratore delegato di Azimut Capital Management.

"Si tratta di valori che sentiamo profondamente nostri, e che si riflettono nel nostro fondo Azimut Automobile Heritage Enhancement, il primo fondo evergreen al mondo dedicato alle auto storiche". In vetrina e in concorso nella tre giorni, tra le tante vetture rarissime, l’Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet appartenuta a Rita Hayworth, la Bugatti Type 40 Duval del 1928, autentico gioiello della categoria Vintage Elegance, e la celebre Ferrari Daytona 365 GTB/4, icona da 352 CV dell’era delle supercar.

Claudio Bolognesi