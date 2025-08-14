Palazzo Pennazzi risplende. Vini, cena e musica swing

Per la prima volta il grazioso giardino di Palazzo Pennazzi, a Mordano, sarà il palcoscenico per una cena con degustazione di diversi vini, in accompagnamento a un menù raffinato declinato in quatro portate. Sabato prossimo, il 23 agosto, ai presenti verranno anche spiegati dai sommelier le tipologie dei vini, per un viaggio nel gusto. Così, la Pro Loco di Mordano, dà vita in pieno centro storico all’evento ‘DiVini Suoni’. Si partirà con degustazione e cena dalle 18,30 in via Ombrosa. Il menù sarà creato dal Ca’ Nera Home Restaurant, mentre la degustazione di vini toccherà alle Tenute Goccianello.

Ecco allora un prosecco supamente Doc abbinato a tre diversi tipi di crostini: con stracciatella e pesca grigliata; con mela, formaggio stagionato e miele; e con crema di zucchine e speck croccante. Poi via al Rosato spumante Igt abbinato a uno speciale risotto alle fragole. Spazo poi al Pinot bianco da gustare con le alici marinate alla cipolla tropea, pomodorini e rucola, per poi chiudere con uno spumante dolce e un tiramisù all’ananas. Per le prenotazioni – la degustazione è solo su prenotazione, ndr – chiamare la Pro Loco di Mordano al 331.7306118. Il costo dell’evento, nel giardino recentemente restaurato, è di 28 euro.

Poi, tutti in pista in piazza Pace, dalle 21, con Elisa Aramonte & Sandro Comini Jazz five. Un concerto gratuito improntato sulle grandi interpreti della musica pop italiana dagli anni 50 ai giorni nostri. Il tutto ri-arrangiato in chiave swing e blues. La formazione sarà composta da quattro musicisti più una cantante solista. In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno di Palazzo Pennazzi.