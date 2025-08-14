Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaPalazzo Pennazzi risplende. Vini, cena e musica swing
14 ago 2025
REDAZIONE IMOLA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Imola
  3. Cronaca
  4. Palazzo Pennazzi risplende. Vini, cena e musica swing

Palazzo Pennazzi risplende. Vini, cena e musica swing

La Pro Loco di Mordano organizza per la prima volta un evento nel giardino. Si parte alle 18,30 con ’DiVini Suoni’, poi si balla in piazza Pace a ritmo di blues.

In Piazza Pace si ballerà dalle 21 con Elisa Aramonte & Sandro Comini Jazz five: un concerto gratuito tutto da vivere

In Piazza Pace si ballerà dalle 21 con Elisa Aramonte & Sandro Comini Jazz five: un concerto gratuito tutto da vivere

Per approfondire:

Per la prima volta il grazioso giardino di Palazzo Pennazzi, a Mordano, sarà il palcoscenico per una cena con degustazione di diversi vini, in accompagnamento a un menù raffinato declinato in quatro portate. Sabato prossimo, il 23 agosto, ai presenti verranno anche spiegati dai sommelier le tipologie dei vini, per un viaggio nel gusto. Così, la Pro Loco di Mordano, dà vita in pieno centro storico all’evento ‘DiVini Suoni’. Si partirà con degustazione e cena dalle 18,30 in via Ombrosa. Il menù sarà creato dal Ca’ Nera Home Restaurant, mentre la degustazione di vini toccherà alle Tenute Goccianello.

Ecco allora un prosecco supamente Doc abbinato a tre diversi tipi di crostini: con stracciatella e pesca grigliata; con mela, formaggio stagionato e miele; e con crema di zucchine e speck croccante. Poi via al Rosato spumante Igt abbinato a uno speciale risotto alle fragole. Spazo poi al Pinot bianco da gustare con le alici marinate alla cipolla tropea, pomodorini e rucola, per poi chiudere con uno spumante dolce e un tiramisù all’ananas. Per le prenotazioni – la degustazione è solo su prenotazione, ndr – chiamare la Pro Loco di Mordano al 331.7306118. Il costo dell’evento, nel giardino recentemente restaurato, è di 28 euro.

Poi, tutti in pista in piazza Pace, dalle 21, con Elisa Aramonte & Sandro Comini Jazz five. Un concerto gratuito improntato sulle grandi interpreti della musica pop italiana dagli anni 50 ai giorni nostri. Il tutto ri-arrangiato in chiave swing e blues. La formazione sarà composta da quattro musicisti più una cantante solista. In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno di Palazzo Pennazzi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EventiMusica