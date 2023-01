Palazzo Tozzoni, appuntamento con arte e storia

Secondo appuntamento, domenica, alle 17, nel salone di Palazzo Tozzoni (via Garibaldi 18 - viale Rivalta 93 a Imola), con la rassegna ‘Domenica a palazzo’, che fa rivivere oggetti e opere d’arte custoditi nella casa museo abitata ininterrottamente per oltre cinque secoli dalla famiglia dei conti Tozzoni e dal loro numeroso personale di servizio, sede in speciali occasioni di avvenimenti pubblici e visitata da ospiti illustri. Il titolo dell’incontro è ‘Sul filo dell’orizzonte - Il cannocchiale del guardiamarina Tozzoni’. Ingresso gratuito su prenotazione attraverso l’app ‘Io Prenoto’ o telefonando allo 0542 602609. Al termine, assaggio di cioccolata calda offerta dalla Cioccolateria Imola.