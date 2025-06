Palazzo Tozzoni, la fontana secolare torna allo splendore: “Luogo d’arte e storia”

Imola, 26 giugno 2025 – Nuova vita per la fontana di Palazzo Tozzoni. Nel tardo pomeriggio di ieri, si è alzato il velo sull’antica vasca settecentesca dopo l’importante intervento di recupero estetico, strutturale e funzionale messo in campo dall’amministrazione comunale con il sostegno del programma ‘I Luoghi del Cuore’ promosso dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Rimasta per molti anni priva del necessario apporto di acqua e bisognosa di restauri (la sua genesi è datata 1792, ndr), la fontana è stata oggetto di un meticoloso programma di ripristino che ha coinvolto gli operatori di AreaBlu, BioRes Restauri e Igl Innovation Foundry. Dalla sistemazione delle sue superfici interne, con la rimozione dei depositi superficiali e l’impermeabilizzazione del fondo con un rivestimento protettivo, alla pulizia della parte esterna in muratura e della colonna centrale reintegrata delle parti mancanti e tinteggiata sulla base dello studio sui frammenti della coloritura originale. Il cancelletto di ferro è stato sabbiato, pennellato con antiruggine e rimontato.

Elemento fondamentale, inoltre, è stato il ripristino dell’assetto idrico: dopo la chiusura della condotta che originariamente attingeva acqua dal canale dei Mulini, si è reso necessario dotare la vasca di un apparato autonomo che ne consente il riempimento e la costante alimentazione attingendo all’acquedotto comunale. La vasca ha ripreso così la sua funzione originaria di elemento cardine di tutto il cortile di Palazzo Tozzoni.

La volontà di recuperare questo importante tassello della casa museo è nata nel 2022 quando il Comune, sostenuto dai volontari Fai del gruppo Imola-Dozza e valle del Santerno guidato da Paola Bizzi Bacchini e della delegazione di Bologna con al timone Pietro Acri, si è attivato per la raccolta voti in occasione dell’11esima edizione del censimento ‘I Luoghi del Cuore’. Grazie alle 3.905 preferenze raccolte, poi, è stato possibile candidare il progetto sul bando per la selezione degli interventi e sono arrivati 6.500 euro da abbinare ai circa 20mila stanziati dal municipio.

“Il censimento e i lavori hanno permesso di ampliare le conoscenze riguardo alla storia dell’edificio e della fontana – hanno detto il sindaco di Imola, Marco Panieri e l’assessore alla cultura Giacomo Gambi – . Ogni luogo culturale imolese merita attenzione e manutenzione e Palazzo Tozzoni, dopo l’intervento di relamping, torna a risplendere anche nel suo giardino”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Diego Galizzi, direttore di Imola Musei: “Ripristinato l’assetto originario dell’intero cortile – ha aggiunto -. Lo scopo primario di una casa museo come palazzo Tozzoni è quello di comunicare e far rivivere le atmosfere e gli stili di vita della casata che durante i secoli ha costruito, abbellito e vissuto il palazzo”.