Palazzo vescovile Al via gli incontri su arte e botanica

C’è anche il Museo Diocesano nella programmazione delle quattro serate di Imola di Mercoledì. Riflettori puntati sul giardino storico del Palazzo Vescovile, location al debutto per quanto riguarda gli incontri culturali a tema artistico e botanico, dove domani sera alle 21 si terrà il concerto di beneficenza a favore del Museo ‘Carlo Zauli’ di Faenza. Un appuntamento in collaborazione con l’Emilia Romagna Festival. Sul palco, quindi, l’imolese Duo Fiorio formato da Fulvio e Gabriele Fiorio. Il 28 spazio alla visita guidata alle raccolte botaniche, con oltre 1500 essenze tra alberi, arbusti, rose, ortensie, erbe ed agrumi; il 5 luglio Filippo Sorcinelli presenterà in anteprima il catalogo della mostra In Persona Christi. Benedetto XVI e Francesco nei paramenti di Filippo Sorcinelli in corso nelle sale del Museo Diocesano. Infine, il 12 alle 21, Alessandra Borgioli e Roberto Taddei discuteranno di ortensie.

Mattia Grandi