Palestina, bagarre in Consiglio. Il Pd: "Azioni di solidarietà". FdI sbotta: "Sbagliato schierarsi"

Un odg sulla Palestina scatena la polemica tra la maggioranza e il consigliere di Fratelli d’Italia Giovanni Bottiglieri. Durante l’ultima seduta consiliare su proposta del gruppo di maggioranza Partito Democratico-Uniti al Centro per Castello-Sinistra per l’Ambiente, è stato approvato l’ordine del giorno intitolato "Azioni di solidarietà con il popolo palestinese, percorsi di educazione alla pace e al rispetto dei diritti umani", ma non senza strascichi polemici.

Da una parte appunto la maggioranza, che ha parlato di un atto nato "dall’ascolto di associazioni culturali e di promozione sociale del territorio che hanno sollecitato l’amministrazione a una presa di posizione sulla crisi umanitaria in corso in Palestina".

Dall’altro il consigliere Bottiglieri, che ha esordito affermando che "pur condividendo l’aspirazione alla pace, esprimiamo perplessità sulla risoluzione in discussione presentata dalla maggioranza. Riteniamo che un conflitto complesso e doloroso come quello israelo-palestinese richieda da parte nostra equilibrio e rispetto delle ragioni di tutte le popolazioni coinvolte. Sostenere unilateralmente una parte significa semplificare una tragedia storica, rischiando di dividere anziché unire".

L’odg, oltre a condannare "l’efferato attacco terroristico del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas e la risposta militare israeliana" e richiedere "il rispetto delle risoluzioni internazionali e l’impegno per una pace giusta e duratura", includeva anche l’impegno "ad applicare la Politica degli Appalti Etici (PAE), come approvato nella seduta dell’11 giugno 2024 dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna", punto quest’ultimo che è diventato nuovo terreno di scontro con Bottiglieri.

"Il riferimento fatto alla cosiddetta ‘politica degli appalti etici’ si basa su un evidente fraintendimento – continua il consigliere Bottiglieri –. La Risoluzione Zamboni, approvata dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, promuoveva criteri generali di eticità negli appalti pubblici come il rispetto dei diritti umani, delle condizioni di lavoro dignitose e della sostenibilità ambientale, senza alcun riferimento alla Palestina o a specifici conflitti geopolitici. Utilizzare quella risoluzione per giustificare azioni di boicottaggio o discriminazioni nei contratti pubblici è improprio e pericoloso. Potrebbe addirittura esporre il nostro Comune a contenziosi e danneggerebbe la sua imparzialità amministrativa, che deve essere assoluta", ha detto Bottiglieri lasciando poi l’aula prima del voto, dichiarando l’odg nato "da buoni intenti (…) ma che affronta in modo sommario e nella parte finale anche confusionario, tematiche invece assai delicate".

Per i consiglieri di maggioranza Francesca Farolfi e Andrea Trevisani "la mancata approvazione all’unanimità (astenuto Gruppo Misto e uscita dall’aula di Bottiglieri appunto, ndr) lascia un senso di amarezza, soprattutto perché si trattava di esprimere la solidarietà del consiglio comunale alla popolazione civile colpita dal conflitto israelo-palestinese, dove migliaia di persone innocenti stanno pagando il prezzo di una violenza prolungata e devastante".