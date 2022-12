Panettoni alle famiglie disagiate con la donazione di Coop Alleanza

In occasione delle festività Coop Alleanza 3.0 ha donato all’Auser di Castel San Pietro buoni spesa per 300 euro, con i quali sono stati acquistati panettoni e altri prodotti che le volontarie dell’associazione hanno consegnato alle famiglie in difficoltà del territorio segnalate dall’Asp. "Ringraziamo Coop Alleanza per questa importante donazione – dice Graziella Montebugnoli, referente Auser a Castel San Pietro – e per la costante preziosa collaborazione che ci assicura nel corso di tutto l’anno per il sostegno alle persone bisognose". Nei giorni scorsi l’Auser castellana aveva consegnato doni e auguri natalizi agli ospiti della Casa Protetta Coccinella e agli anziani che frequentano il Centro diurno comunale.

La sede castellana dell’Auser è in via Mazzini 41 (info 051 2812943 dalle 9 alle 11 dal lunedì al venerdì).