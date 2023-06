Panieri alla sfilata del 2 Giugno "Un onore e un’emozione Istituzioni vicine ai nostri territori"

"Un onore e un’emozione, la dimostrazione della forte vicinanza solidale delle istituzioni della Repubblica ai nostri territori. E quanto essi siano parti protagoniste dello Stato".

Il sindaco Marco Panieri commenta così la propria partecipazione, ieri mattina a Roma, al corteo del 2 Giugno assieme ad altri tre primi cittadini dei Comuni colpiti dall’alluvione in Romagna: Luca Della Godenza di Castel Bolognese, Enrico Cangini di Sarsina e Daniele Bassi di Massa Lombarda.

In particolare, Panieri era accanto al presidente nazionale dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, proprio in apertura del corteo che ha sfilato ai Fori Imperiali, in occasione della 77esima Festa della Repubblica. Dietro di loro, una nutrita delegazione dell’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani), in rappresentanza degli ottomila sindaci che ogni giorno si spendono per le proprie comunità. E quest’anno, in particolare, a far sentire idealmente la voce della popolazione romagnola duramente colpita dall’alluvione.

"Voglio ringraziare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto manifestarci la vicinanza e l’affetto di tutta la Repubblica con la sua presenza nelle zone più colpite – prosegue Panieri –. E anche alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, che si sono mobilitate per garantirci aiuto e sostegno. Serve l’aiuto di tutta l’Italia e di tutta l’Europa senza perdere tempo, restando concreti e vigili anche quando l’attenzione mediatica calerà su quanto è successo".

Infine, da parte del primo cittadino, anche un ringraziamento al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che Panieri e gli altri amministratori di centrosinistra vorrebbero come commissario per la gestione del post-emergenza. "Un punto di riferimento insostituibile per i sindaci e per i territori nei giorni dell’emergenza e nella prima fase di ricostruzione", va avanti Panieri. E ancora: "La sua capacità amministrativa e la sua conoscenza del territorio saranno preziosissime per ripartire".

Si prospetta infatti un lungo periodo di lavori. "C’è ancora tanto da fare e non c’è tempo da perdere – conclude Panieri – Ma sappiamo che c’è anche voglia di ripartire, di tornare alla normalità e di guardare con fiducia al futuro, nonostante le difficoltà. Quest’anno la celebrazione della Festa della Repubblica assume per noi un significato ancora più intenso e coinvolgente. A tutti i nostri concittadini rimasti colpiti voglio inviare l’abbraccio di tutta la comunità".