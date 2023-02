Panieri: "Così vogliamo coinvolgere sempre di più i giovanissimi"

L’annuncio della prima edizione dell’Imola Summer Sound, nuovo festival musicale dalla gestazione particolarmente travagliata che andrà in scena a luglio in Autodromo, quando è atteso anche il ritorno della Superbike, fa contenti il sindaco Marco Panieri e l’assessore Elena Penazzi.

"Finalmente nasce ‘Imola Summer Sound’, che si aggiunge al calendario dell’Autodromo per il 2023 e che è immaginato come festival musicale annuale dedicato ai più giovani – commenta il primo cittadino –. Questo risultato dimostra la volontà di investire nell’anima musicale della nostra città e di avvicinare i giovanissimi". Nelle intenzioni del sindaco Panieri, l’evento "si inserisce nel progetto ‘The Sound of Imola’, che anche quest’anno – prosegue il primo cittadino – unirà le attività dell’Autodromo con il centro storico. Voglio ringraziare lo staff di Studio’s e Trident per l’organizzazione di questo evento nel nostro Autodromo".

Soddisfatta anche l’assessore Penazzi. "Porteremo in Autodromo la ‘Generazione Z’ – assicura la titolare delle deleghe al Circuito e ai Grandi eventi nella Giunta del sindaco Panieri –. Per noi un obiettivo importante, lo abbiamo ribadito più volte, è quello di riavvicinare i giovani all’Autodromo, in tutte le sue sfaccettature". Questo primo appuntamento, conclude Penazzi, "sarà importante e siamo certi che, come è già successo con altri eventi, daremo al nostro circuito ulteriore visibilità, questa volta attraverso i giovani".

Lo show di Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva (venerdì 7 luglio), ai quali secondo quanto annunciato ieri dagli organizzatori di ‘Imola Summer Sound’ si aggiungeranno presto altri artisti, farà da prologo all’esibizione dei Placebo, in programma venerdì 14 luglio all’Enzo e Dino Ferrari. A quel punto, se i piani di Formula Imola verranno rispettati, la musica dei concerti dovrebbe lasciare spazio a quella dei motori. E in particolare delle due ruote. Sabato 15 e domenica 16 luglio è infatti atteso in città il ritorno del campionato mondiale Superbike, destinato a riportare il sorriso sui tanti appassionati di moto che si sono sentiti un po’ esclusi dalle ultime stagioni dell’Autodromo caratterizzate da tanti eventi dedicati al mondo delle quattro ruote.