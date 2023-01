Panieri elogia il ct: "Lealtà e spirito di gruppo"

Gli occhi lucidi perché per lui Dado era molto più di un amico. Quasi un fratello.

Massimiliano Narducci ha riavvolto il nastro della memoria prima di far partire la cerimonia di premiazione ufficiale del commissario tecnico della Nazionale azzurra Mancini: "Le persone non muoiono mai del tutto se si ricordano e se c’è chi le ricorda con grande passione – ha detto l’ex numero uno del tennis italiano e numero 70 del mondo –. Una grande emozione la presenza di Mancini, non avrei mai immaginato una cornice del genere. Di Dado mi manca tanto la sua schiettezza, uomini con quello spessore umano ne ho conosciuti pochissimi".

Poi ha preso parola Giammaria Manghi, sottosegretario allo sport della Regione: "Lo sport nella sua essenza più pura ha tanto da dire alle comunità in termini di corretti e sani stili di vita, di crescita degli individui e di promozione del territorio – ha spiegato –. Nella nostra ‘sportvalley’ c’è anche la dimensione delle persone. Lo sport è occasione di relazione, di incontro e di realizzazione delle identità personali. Un investimento che si coniuga e condensa nella Carta Etica dello Sport, di recente approvata dalla Regione, che è una declinazione di tutti questi elementi".

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Marco Panieri che ha dapprima riepilogato i crescenti numeri della pratica sportiva alle latitudini locali: "Un motivo d’orgoglio avere ad Imola il ct Mancini in particolar modo per quei valori di lealtà, amicizia e coesione di gruppo trasmessi in modo forte e diretto durante l’intera carriera, in campo ed in panchina – ha sottolineato –. Lo sport è vita".

"Dado era amato da tutti – ha rimarcato il primo cittadino – . A lui si deve la genesi di una manifestazione come ‘Sport al centro’ che ogni anno mette in vetrina tutte le discipline sportive della nostra città".

Infine, il saluto di Moreno Mannini: "Ci tenevo tanto a fare un bel regalo lassù a Dado – ha concluso –. Ma anche a mostrare al mio amico Roberto tutto l’affetto e la stima che Imola nutre nei suoi confronti".