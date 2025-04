Panieri: "Lascia una grande eredità a tutti noi"

Politica e istituzioni esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. "Perdiamo una figura straordinaria, che ha segnato in modo indelebile la storia contemporanea della Chiesa e del nostro tempo – le parole del sindaco Marco Panieri –. È stato un pontefice capace di parlare al cuore delle persone, credenti e non, guidando la Chiesa in anni difficili con coraggio, umiltà e una visione profondamente umana e universale. È stato un Papa di cambiamento e di trasformazione, che ha saputo porre al centro dell’impegno i più deboli, gli emarginati, le comunità, la pace e la cura dell’ambiente, con una vicinanza concreta e sincera". Nelle parole del primo cittadino, la figura di Bergoglio "resterà scolpita nella storia del nostro secolo e gli siamo grati per l’eredità che lascia. La sua è un’eredità preziosa – conclude Panieri – che resterà come guida e ispirazione per il futuro".

Per l’ex sindaco oggi senatore del Pd, Daniele Manca, la morte di Papa Francesco "lascia un vuoto enorme in tutti noi. Ha incoraggiato tutte le istituzioni nell’essere più aperte e inclusive nei confronti dei poveri e dei vulnerabili – sottolinea Manca –. Ci richiamava sempre al rispetto dell’ambiente per prenderci cura delle nostre comunità e dell’intero pianeta. Il suo infaticabile impegno per la Pace in tutto il suo Magistero, resta una guida per tutta l’umanità. Porto nel cuore le sue parole, il suo esempio resterà per sempre tra noi".

Anche l’imolese Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, ha espresso il proprio cordoglio e quello di tutto il Circus per la morte di Papa Bergoglio: "Porto nel cuore il ricordo toccante di uno sguardo che trasmetteva pace; si vedeva da lontano la sua straordinaria umanità e la sua forza spirituale. Papa Francesco è stato un autentico esempio di dialogo, gentilezza e misericordia. Lascia un’eredità profonda che rimarrà per sempre con tutti noi. Ci mancherà il suo sorriso, così vero e profondo".