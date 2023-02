Panieri: "Ricostruiamo il Pd con Bonaccini"

"La proposta riformista di Stefano Bonaccini per il Partito democratico vince e convince". La vede così il sindaco Marco Panieri, che si è preso un giorno di tempo per commentare (ieri) il risultato ottenuto dal presidente della Regione, candidato alla segreteria nazionale del partito, nella fase dei congressi andata in scena in queste settimane anche nei 24 circoli del territorio imolese e terminata domenica scorsa.

"Oltre il 78% dei votanti ha scelto la sua mozione – ricorda il primo cittadino guardando al dato del circondario, ben più alto di quello ottenuto da Bonaccini nel complesso –. Oltre la metà degli iscritti ha partecipato alle convenzioni, e questo è un risultato non scontato. Negli ultimi dieci anni abbiamo perso iscritti e voti, ma oggi è il tempo di ricostruire e ripartire".

I risultati di Energia Popolare, la mozione che sostiene Bonaccini, vengono giudicati dal sindaco Panieri "molto positivi anche in Emilia-Romagna, dove si attesta sul 60%, e a livello nazionale, dove nei dati parziali è indicata al 55% delle preferenze. Il popolo del Pd c’è – assicura quindi il primo cittadino –, partecipa e chiede un cambio di passo nella gestione del partito, desiderando un Pd nettamente progressista e riformista, rinnovato nei volti e caratterizzato sulle battaglie di equità, sostenibilità e lavoro".

In questo senso, "i risultati emersi dalle elezioni regionali in Lazio e Lombardia, oltre a una pericolosa disaffezione dal voto, ci confermano quanto sia urgente lavorare per questo obbiettivo", sottolinea il sindaco Panieri. E rilancia: "La concretezza dei sindaci e degli amministratori locali Pd, che in tantissimi si riconoscono in Stefano, sarà molto utile al Partito democratico di domani. Oggi occorre mobilitarsi per il voto alle primarie del 26 febbraio. Non solo per Stefano, ma per ricostruire insieme una partecipazione e un rinnovato consenso basato su una proposta politica nuova".

E da referente territoriale per la mozione Bonaccini, nonché da ex segretario di federazione, Panieri non può che spendere parole di apprezzamento per quanto fatto dai suoi in queste settimane. "Rivolgo un sincero ringraziamento al Pd, agli iscritti, ai volontari, a chi ha supportato l’organizzazione, ai segretari di circolo e a chi ha presentato le mozioni sul territorio – conclude il sindaco –. Sono stati giorni piacevoli di dialogo, confronto e democrazia. Perché, come cantava Giorgio Gaber, ‘libertà è partecipazione’".