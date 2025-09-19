Pannelli sui parcheggi. FdI: "Scelta dubbia"

"L’arrivo dei pannelli solari sopra i parcheggi anche a Imola? Ci sono molte perplessità". Così Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, a proposito dell’annunciata installazione di coperture fotovoltaiche nell’area di sosta pubblica di via Aspromonte, nei pressi dell’ex Zoo Acquario.

"Sicuramente i vantaggi dell’introduzione di pannelli sono lo sfruttamento di aree inutilizzate per la produzione di energia pulita, la riduzione del consumo di suolo e la creazione di zone d’ombra", concede Carapia allargando il ragionamento all’intera città. Quanto ai dubbi, il primo riguarda la gestione degli spazi con le coperture fotovoltaiche come quello di via Aspromonte. "Sarà affidata ad Area Blu che certamente non brilla per il suo operato sul Santerno – prosegue il consigliere comunale di opposizione –. Non vorremmo che dopo i calcinacci (riferimento al parcheggio Ortomercato, ndr) volassero anche dei pannelli sulle nostre auto, perché a Imola tutto è possibile".

E ancora: "Chi usufruirà della vendita della produzione di energia? Sicuramente non abbasseranno le bollette agli imolesi", domanda Carapia, che ne fa anche una questione di impatto ambientale: "I pannelli in certi punti possono alterare il panorama della natura o degli edifici storici – è il ragionamento del meloniano –. All’epoca del 110%, l’assessore Zanelli applicò in città, in modo errato, la norma della percentuale del tetto utilizzabile per poi ravvedersi e fare un chiarimento tardivo quando ormai i benefici fiscali erano cessati, lo scopo dichiarato era quello di non alterare il panorama della città".

In estrema sintesi, "ben vengano i pannelli che sfruttano l’energia solare, ma che vorremmo vedere installati dove non deturpano – conclude Carapia –. Sarebbe assurdo pensare che non è stato possibile sfruttare appieno i benefici dei pannelli nei tetti della città e vederli poi spuntare a quote più basse e visibili sui parcheggi".