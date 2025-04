Papa Francesco morto, il cardinale imolese Mauro Gambetti e il suo ruolo per il Pontefice

Imola, 21 aprile 2025 – C’è un filo che lega il Vaticano all’Emilia-Romagna. Una delle figure da alcuni anni più vicine a papa Francesco è infatti il cardinale imolese Mauro Gambetti. Nato il 27 ottobre 1965 a Castel San Pietro Terme e battezzato nella parrocchia di Santo Spirito, Gambetti è dal 21 febbraio 2021 vicario generale per la Città del Vaticano, presidente della Fabbrica di San Pietro e arciprete della basilica di San Pietro in Vaticano. Dal dicembre 2021 è tra i membri del dicastero per la Comunicazione. Papa Francesco gli ha affidato la diaconia che ha sede nella chiesa del Santissimo Nome di Maria al Foro Traiano in Roma.

Gambetti si è diplomato al liceo scientifico Valeriani di Imola assieme a Stefano Domenicali, attuale capo della Formula 1. Si è laureato in ingegneria meccanica all’Università di Bologna. Fin da giovane ha sempre frequentato la parrocchia di San Giovanni Nuovo. Dopo la laurea, nel settembre 1992 ha iniziato ufficialmente il suo cammino nell’ordine dei Frati minori conventuali. Ha professato la vita e la regola, in modo temporaneo il 29 agosto 1995 e definitivamente il 20 settembre 1998.

Dopo il baccalaureato in Teologia all’Istituto teologico di Assisi, ha conseguito la licenza in Antropologia teologica alla Facoltà teologica dell’Italia centrale di Firenze. È stato ordinato presbitero l’8 gennaio 2000, nel convento del Santissimo Crocefisso di Longiano, dove è stato responsabile della comunità dal 2005 al 2009. Dal 2009 al 22 febbraio 2013 è stato invece ministro Provinciale dei Frati minori della provincia bolognese di Sant’Antonio di Padova. Dal 2013 al 2020 è stato custode generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi e presidente della Federazione Intermediterranea dei ministri provinciali dei frati minori conventuali dal settembre 2017.

Domenica 25 ottobre 2020, durante l’Angelus, papa Francesco ha annunciato l’elezione di Gambetti a cardinale. Consacrato vescovo ad Assisi il 22 novembre 2020, è stato creato cardinale nel concistoro del 28 novembre 2020.