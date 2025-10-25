Papilloma virus. Vaccinazione per i più giovani

Proteggere la propria salute può partire da un gesto semplice: ricevere il vaccino contro l’Hpv. Lunedì 17 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina, l’Ausl organizza un open day dedicato alla vaccinazione, nel reparto Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Santa Maria della Scaletta (via Montericco, 4) e al Consultorio familiare della Casa della comunità (viale Amendola 2, scala A). L’Hpv è un virus molto diffuso, trasmesso principalmente per via sessuale, che può colpire sia uomini sia donne. Nella maggior parte dei casi l’infezione si risolve spontaneamente, ma alcuni ceppi ad alto rischio, come l’Hpv 16 e 18, sono responsabili di lesioni precancerose e di tumori in diverse sedi del corpo: collo dell’utero, pene, ano, orofaringe, vulva e vagina. Oltre il 70% dei tumori della cervice uterina è legato a questi ceppi. Per incentivare la prevenzione, l’Ausl ha inviato oltre 1.400 messaggi personalizzati tramite sms e l’app Io ai giovani imolesi tra i 18 e i 26 anni che non hanno mai effettuato la vaccinazione né aderito allo screening. Chi riceve il messaggio potrà accedere direttamente all’open day e ricevere gratuitamente il vaccino.

Durante l’evento sarà allestito uno spazio di consulenza informativa, dove medici e operatori sanitari risponderanno a dubbi e domande, chiariranno ogni aspetto legato alla sicurezza del vaccino e offriranno supporto personalizzato. La vaccinazione contro l’Hpv è sicura: i dati dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) mostrano che le reazioni avverse sono rare e generalmente lievi, come cefalea o febbre. Proteggere contro nove ceppi virali, prevenire migliaia di casi di tumore ogni anno e fare un passo concreto per la propria salute: questo è l’invito rivolto a tutti i giovani imolesi coinvolti. Un gesto semplice, ma decisivo nella lotta contro i tumori Hpv-correlati.