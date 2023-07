Parata di moto e raduno "Lavoriamo già al bis"

Grande successo per l’evento organizzato domenica dal Comune di Imola, in collaborazione con i Motoclub della città, nell’ambito del progetto Motorplay, con i patrocini dei comuni di Imola e Faenza e della federazione motociclistica italiana. "Oltre 100 moto in parata in Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e motociclisti provenienti anche da fuori Regione". Così l’assessore all’autodromo, Elena Penazzi tira le somme, dopo la kermesse motoristica. "E’ stato bello vedere anche la partecipazione nel nostro centro storico, dove con le moto è stata realizzata la scritta ’Ten Bota’ a cura del Motoclub Santerno – prosegue Penazzi –. Ringrazio i motoclub che hanno partecipato, per la passione e la collaborazione che sanno esprimere nelle iniziative di questo genere. Mi preme ringraziare anche Formula Imola, l’organizzazione di Motorplay e il Comune di Faenza: a settembre le due amministrazioni saranno già al lavoro per il 2024, per realizzare un grande evento moto, dopo questa che è stata l’edizione zero". Faenza e Imola due comuni uniti dai motori: "Non solo Sono state tre giornate molto belle con centinaia di persone arrivate da tutte le regioni di Italia - aggiunge Jader Giraldi ideatore evento Motorplay -. Nei prossimi giorni raccoglieremo quanto raccolto con l’incasso dei biglietti ma la solidarietà ricevuta dai diversi Motoclub provenienti da tutto il paese è stata speciale". L’evento è stato realizzato grazie al contributo dei Motoclub di Faenza: Winter Bikers, Amici de Mutor, Motoclub Modigliana e da quelli di Imola: Moto Club Santerno ’Checco Costa’, Moto Club Imola e Asd Motoclub Racing Imolese#96. Oltre 4.000 persone hanno partecipato agli eventi organizzati da venerdì a domenica. "Un’occasione per il comune di Faenza e quello di Imola di unirsi per dare valore alle loro eccellenze della Motorvalley Romagnola grande al format Motorplay che esordisce quest’anno in anteprima di inaspettato successo" chiude Giraldi.