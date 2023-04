Parate e film, tutte le iniziative

La città celebra il proprio simbolo. Sarà una festa di popolo quella che accompagnerà oggi i 70 anni dell’Autodromo. Si parte alle 10 con i diversi turni di parata in pista, sia auto e moto dietro alla safety car, a cui potranno partecipare tutti gli appassionati che nei giorni scorsi si sono iscritti online sul sito dell’Enzo e Dino Ferrari. Si prosegue all’interno della sala polivalentemedia centre dove verrà presentato l’accordo che prevede la fornitura dal parte della concessionaria Bmw Turbosport di tre vetture elettriche della Casa bavarese, che saranno utilizzate da Formula Imola sia come mezzi di safety car e leading car durante le gare sia per attività promozionali e di guida sicura nelle giornate riservate alle vetture elettriche. Il pomeriggio sarà dedicato a chi vuole passeggiare lungo il tracciato, dalle 14 alle 18.

L’attività nella sala polivalentemedia centre proseguirà alle 15.30 con i saluti istituzionali da parte dell’amministrazione comunale, del Con.Ami e di Formula Imola, a cui seguirà la proiezione di un video celebrativo dei 70 anni dell’Autodromo, sceneggiato e girato dai ragazzi della F1Dimenticata.

Alle 17 ci si trasferirà in pista, per la benedizione del vescovo Giovanni Mosciatti al tracciato. A conclusione della giornata, nel media centre alle 18, la presentazione ufficiale del libro ‘Imola 70 il Romanzo dell’Autodromo’ scritto da Pino Allievi.