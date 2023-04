Parcheggi, aumentano le tariffe Si pagherà di più anche il camping

Aumentano le tariffe nelle aree destinate alla sosta a pagamento durante i grandi eventi in Autodromo. A quattro anni dal precedente ritocco, varato nel 2019, ma con la Formula 1 che nel frattempo è tornata di casa a Imola, il Comune ha deciso infatti di alzare l’asticella dei prezzi massimi applicabili "allineandoli a quelli di altre realtà analoghe". E la stessa cosa accadrà per quanto riguarda le aree di campeggio, il cui prezzario era fermo invece dal 2017, dove arriverà per la prima volta anche la tassa di soggiorno.

Per effetto delle due delibere appena approvate dalla Giunta, la tariffa per la sosta degli autobus sale da 40 a 60 euro, mentre è stata creata una specifica fascia per i mezzi fino a 16 posti (con massa entro le cinque tonnellate) che pagheranno 20 euro. La tariffa per le auto (fino a nove posti) sale invece da 10 a 15 euro, quella per le moto da 7 a 10. La spesa necessaria da affrontare per parcheggiare camper e roulotte nei dintorni dell’Autodromo, perlomeno durante i grandi eventi, passa da 16 a 22 euro.

Come si diceva all’inizio, crescono, in parallelo, anche le tariffe massime applicabili ai campeggi temporanei (ferme in questo caso da sei anni) allestiti in occasione delle manifestazioni che si svolgono all’Enzo e Dino Ferrari. Il prezzo per le tende fino a quattro posti sale da 9 a 12 euro; oltre quattro posti da 12 a 15 euro; le roulotte passano da 15 a 22 euro; i camper da 16 a 22 euro fino a sette metri e da 22 a 25 euro oltre i sette metri; le moto da 5 a 8 euro; le auto da 8 a 10 euro; l’utilizzo dell’elettricità sale da 6 a 10 euro; la spesa per ogni persona da 5 a 10 euro da dodici anni in su, mentre fino a sei anni si pagano 5 euro e sotto tale soglia l’ingresso è gratuito. Infine, a fronte degli aumenti dell’imposta che riguarderanno gli alberghi, introdotta la tassa di soggiorno anche per i campeggi: un euro a notte per persona, esenzione fino a 14 anni.