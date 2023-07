Parcheggi, bus, treni speciali e 118 Ecco come sarà il ’Summer Sound’

di Enrico Agnessi

Dieci aree destinate alla sosta a pagamento, con gli autobus che per l’occasione verranno fatti avvicinare fino al parcheggio sul Lungofiume in via Pirandello. Ingresso unico in viale Dante, con il pubblico (giovanissimo) che non verrà fatto transitare in pit-lane come accaduto per i Placebo ma direttamente nel paddock ormai libero dai mezzi pesanti. Non si sposta invece il palco, che resta in fondo al paddock 2. Punto di primo intervento sanitario medicalizzato del 118 all’entrata dell’Autodromo, a due passi dalla biglietteria. Ecco come si presenterà sabato 29 luglio l’area del circuito, che ospiterà l’Imola Summer Sound per la Romagna. Gli organizzatori contano di sfondare il muro delle 10mila presenze.

Inizialmente in programma il 7 luglio, il nuovo Festival dedicato alla musica urban è diventato un evento di beneficenza a sostegno delle zone alluvionate. Si alterneranno sul palco, per dei veri e propri set, tutti gli artisti che hanno scelto di partecipare gratuitamente e di destinare l’incasso netto della manifestazione alla Protezione civile dell’Emilia-Romagna. Ci sarà Sfera Ebbasta, che presenterà tutti i principali brani del suo repertorio, a partire dalle origini fino alle hit più iconiche. E poi ancora: Luchè, Shiva, Geolier e Massimo Pericolo. Apriranno lo show Axell, Big Mama, Digital Astro, Tony Boy, Sethu, Ele A. Si parte alle 17.30, con apertura dei cancelli fissata alle 16. Biglietti disponibili online e nei punti vendita tradizionali.

Per quanto riguarda la sosta, le tariffe (giornaliere) sono quelle in vigore da quest’anno: autobus 60 euro; autobus fino a 16 posti 20 euro; auto fino a nove posti 15 euro; moto 10 euro; caravan-camper-roulotte 22 euro.

A fine concerto, attorno alla mezzanotte, partiranno da Imola tre treni speciali: due diretti a Bologna (00.50 e 2) e uno a Rimini (01.11), con quest’ultimo convoglio che proseguirà fino a Pesaro. Non saranno allestite aree destinate al campeggio. Grazie alla partnership tra Trident music e il marchio Eventi in bus, pullman in partenza o in transito da Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino e Veneto. È evidente come ci si aspetti un pubblico ben più giovane di quello che solitamente frequenta gli spazi dell’Autodromo, a partire da quello che venerdì scorso ha preso parte al concerto dei Placebo. Quanti arriveranno in treno verranno invitati a raggiungere a piedi, attraversando il centro storico, l’ingresso dell’Autodromo.

"Saranno sette ore di musica live con una straordinaria line-up che unisce sullo stesso palco per la prima volta tanti artisti della scena urban che hanno conquistato le classifiche e il cuore del pubblico con il loro stile unico e i loro testi incisivi – spiegano gli organizzatori –. L’appuntamento, pensato come la giornata di un festival, promette di essere indimenticabile, un’occasione imperdibile per i fan di vivere un’esperienza unica, in cui potranno godere delle performance dei loro artisti preferiti, circondati da un pubblico appassionato e immersi in un’energia straordinaria".

Il concerto è prodotto e organizzato da Trident Music, in collaborazione con Studio’s, Regione Emilia-Romagna, Comune di Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Radio Ufficiale Radio 105. Media partner QN - Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!. Con il supporto di Radio Bruno.