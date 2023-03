Parcheggi a Imola: il cambio di app scatena l’ira degli automobilisti

Parcheggi: a Imola rivolta contro il cambio di app

Imola, 5 marzo 2023 – Come ci si dovrebbe comportare in caso di modifiche, peraltro piuttosto rilevanti, in un settore come quello della mobilità cittadina? Annunciarlo in modo chiaro, a costo di essere ridondanti. E soprattutto, farlo con largo anticipo. Due caratteristiche che decisamente non ha avuto la comunicazione relativa alla recente sostituzione, da parte di Area Blu, delle app per il pagamento della sosta via smartphone.

Le utilizzatissime EasyPark e MyCicero sono infatti state sostituite, a partire dal 1° marzo, da MooneyGo e Dropticket. Peccato che la società in house del Comune lo abbia annunciato, oltre che con un avviso pubblicato sul proprio sito Internet (nemmeno troppo in evidenza) il 28 febbraio, attraverso un post social risalente alla sera prima dell’entrata in vigore del nuovo corso (ore 18.37, per la precisione).

Risultato? Alle 8 del mattino seguente, e in parte anche nei tre giorni successivi, gli ignari automobilisti che usavano le vecchie App (sulle quali erano agganciati i dati delle carte di credito e in alcuni casi sono rimaste anche delle somme prepagate) non riuscivano più a saldare quanto dovuto per la sosta. Così sui social, sotto il post di Area Blu, si è scatenata una valanga di commenti negativi verso l’operato della società.

C’è chi ironicamente ringrazia per il "largo preavviso" ricevuto, chi si chiede come fare a recuperare le somme incastrate nelle vecchie App e chi segnala disservizi con i nuovi software adottati da Area Blu. Altri ancora riferiscono come sui totem per il pagamento della sosta risultino ancora presenti i riferimenti (loghi e codici) dei sistemi ormai non più utilizzabili.

“Non siamo qui a sindacare sul funzionamento o i servizi offerti dall’una o dall’altra applicazione, ma siamo a biasimare il modo di operare di una società partecipata che ha già ampiamente incassato lo scontento di tantissimi cittadini per questo – protestano i consiglieri comunali Nicolas Vacchi, Serena Bugani e Maria Teresa Merli (Fratelli d’Italia) –. C’è stato un preavviso totalmente nullo. Fino a pochi giorni fa, sulle macchinette non c’era alcun avviso e nei giorni scorsi vi era ancora il logo di altre app che oggi non sono più fra quelle selezionabili e utilizzabili".

Insomma, i rappresentanti locali del partito di Giorgia Meloni annunciano battaglia. "Intendiamo andare a fondo nella vicenda e sollecitare le competenti sedi istituzionali per comprendere appieno questa improvvisa ed inspiegabile novità – proseguono i tre consiglieri comunali di opposizione –. Che giudizio ne dà il sindaco Panieri? Dorme o lascia fare alle società partecipate senza colpo ferire? Riteniamo grave l’immobilismo di un’amministrazione comunale che a livello gestionale rincorre se stessa su qualsiasi aspetto di governance pubblica".