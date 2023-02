Parcheggi per disabili, esplode la polemica

È di nuovo polemica sui parcheggi per disabili nel cuore del centro storico. Pochi mesi fa, sul finire dell’estate, a lamentare "poca attenzione nei confronti dei disabili" era stato il comitato ‘La voce di chi non ha voce’ attraverso il suo fondatore Giovanni Bellosi, che aveva imputato all’amministrazione comunale un ascolto soltanto parziale di quelle che erano state le richieste sul fronte del riposizionamento degli stalli gialli "in posizioni maggiormente favorevoli per i portatori di handicap e per chi li accompagna". Alcune problematiche erano state risolte in fase di ridisegno delle strisce blu e gialle nel centro storico, altre invece erano rimaste inascoltate".

Ebbene, sull’annoso tema ora a farsi sentire è la castellana Serena Monti, compagna di Giorgio, disabile, che il problema delle barriere architettoniche a Castel San Pietro (e in particolare in quel caso all’interno del cimitero di via Viara) l’aveva portato all’attenzione del Tg5, che venne a fare un servizio sulle rive del Sillaro. Serena proprio sulla questione dei parcheggi, spiega, aveva "protocollato al Comune una richiesta, chiedendo che venissero messi a norma, visto che diversi stalli (così come aveva segnalato nei mesi e anni scorsi il Comitato, ndr), sono di fatto inutilizzabili perché disegnati accanto a gradini o marciapiedi che non consentono un accesso dal lato passeggero".

Alla castellana il Comune aveva risposto "di rivolgersi ad Area Blu, e così ho fatto, attraverso Pec. Non ho mai ricevuto risposta, così ho contatta il difensore civico". Solo a quel punto il tema dei parcheggi "non a norma di legge", continua a sottolineare Serena, è arrivato all’attenzione del Comune, che ha inviato una risposta ufficiale nelle ultime settimane dell’anno, annunciando che "(…) l’Ente ha attivato la società (Area Blu appunto, ndr), per risolvere le problematiche segnalate adeguando gli standard dimensionali degli stalli auto dedicati alle caratteristiche indicate dal Dpr del 1996". Serena Monti lamenta però che solo riguardo ad uno stallo la questione è stata risolta, mentre altri parcheggi per disabili restano confinanti con marciapiedi di via Matteotti. "Io e il mio compagno ci sentiamo presi letteralmente in giro. Come posso trasferire in auto una persona in carrozzina se ci sono scalini che ostruiscono la salita e la discesa? La soluzione giusta per i parcheggi per disabili – conclude Serena –, era ed è la piazza".

Claudio Bolognesi