Parcheggi, più incassi: Lega all’attacco: "Ma nulla per strade e trasporto pubblico"

"Crescono gli incassi dalla sosta in città, con un aumento di quasi 40mila euro in un solo anno (nel 2024 superata quota un milione e 180mila, ndr); ma per strade e trasporto pubblico nemmeno le briciole". Così il leghista Daniele Marchetti in merito alla risposta ricevuta dalla Giunta a un’interrogazione che l’esponente del Carroccio aveva presentato. Il quadro che non soddisfa il consigliere. "La maggior parte delle risorse incassate, oltre 5,5 milioni negli ultimi cinque anni, viene infatti reinvestita quasi esclusivamente nella gestione stessa del sistema dei parcheggi a pagamento. Tra manutenzioni, sostituzione dei parcometri, aggiornamento delle infrastrutture e lettori targa, il sistema sembra essersi chiuso su se stesso, con una dinamica che lascia poco spazio alle vere esigenze della mobilità. Una macchina che incassa dai cittadini per continuare a sostenere sé stessa, restituendo poco o nulla in termini di miglioramento del contesto urbano. Credo sia doveroso cambiare rotta".