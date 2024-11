Parcheggi a Imola, scatta la rivoluzione

Imola (Bologna), 29 novembre 2025 – A inizio 2025 il mercato ortofrutticolo di viale Rivalta sarà trasformato, nei giorni e nelle fasce orarie senza venditori ambulanti, in un’area da 52 posti per la sosta a pagamento (1,50 euro l’ora). E il parcheggio a sbarre della palestra Cavina garantirà, in questo caso già da lunedì 2 dicembre, tre ore di sosta gratuita al giorno. Sono due tra le novità principali introdotte dalla Giunta nel tentativo di aumentare le presenze in centro storico. Una piccola rivoluzione, anticipata dal sindaco Marco Panieri nel corso dell’intervista di Ferragosto con il Carlino, diventata ora realtà.

Un sacrificio viene chiesto ai residenti: per loro gli abbonamenti passeranno da 36 a 40 euro (semestrale) e da 66 a 74 euro (annuale), mentre il mensile resterà a 8 euro. Inoltre, gli stessi abbonamenti non varranno più nel parcheggio Ragazzi del ‘99 (“Per aumentare la rotazione perché è quello più utilizzato”, spiega il primo cittadino).

Per il resto, lo sforzo di provare a risollevare le sorti di un centro storico sofferente passa in questo caso dall’aumento dei parcheggi disponibili. Nuovi stalli a pagamento vengono ricavati in via Quarto (due); in piazzale Giovanni dalle bande nere (cinque); in via don Bughetti (tre); via Garibaldi; in via Guerrazzi (14 nel complesso, compresi gli otto nella zona dell’ex acquedotto). In quest’ultimo caso, polemiche in vista per l’abbattimento di due alberi. “Piante di medio-piccolo fusto in un’area abbandonata e che verrà valorizzata come chiesto dai residenti”, ribatte Panieri.

Poi c’è la questione dell’atteso parcheggio nella zona dell’ex scalo merci, a due passi dalla stazione. Qui dal 15 dicembre arriveranno 68 posti, per la metà dei quali potranno essere acquistati abbonamenti: mensile (43 euro), semestrale (130 euro) e annuale (260 euro). Il resto andrà a tariffa giornaliera: 1,10 euro l’ora; 6 euro intera giornata.

Nel complesso, vengono creati circa 150 nuovi posti auto a pagamento a servizio del centro storico, con tariffe per la sosta in linea con quelle già in vigore.

“Non ci interessa l’impatto economico dell’operazione – commenta Panieri –. È un progetto che portiamo avanti nel breve-medio periodo, mentre sul lungo vogliamo più posti anche con la realizzazione di un parcheggio multipiano. In questi mesi, abbiamo messo in campo tante azioni per il centro storico. E ora stiamo arrivando alla fine di quel percorso annunciato a inizio anno: le nuove aperture, il bando per l’ex Colonne in arrivo a gennaio e i nuovi arredi urbani; poi la videosorveglianza e, a breve, la nuova illuminazione in piazza Matteotti”.

La vede così anche l’assessore Pierangelo Raffini: “Stiamo compiendo uno sforzo incredibile, spero che si veda. Abbiamo tante idee, ma non siamo un’azienda che può decidere e fare le cose in autonomia. Bisogna mettere in fila gli interventi, ma siamo sulla buona strada”.