Parcheggio coperto Ortomercato a Imola, ansia per le infiltrazioni dal tetto

Imola, 20 agosto 2025 – Il parcheggio coperto Ortomercato, in viale Zappi, è di nuovo sotto la lente. Le condizioni della struttura da oltre 200 posti, oggetto lo scorso anno di lunghi lavori di riqualificazione, continuano infatti a far discutere. E soprattutto preoccupano gli automobilisti, impensieriti dal dover lasciare la loro vettura in un edificio nel quale nei mesi scorsi si è dovuto intervenire addirittura con alcuni teloni per proteggere l’area dalla caduta di un mix di acqua e calcinacci dal piano superiore.

Area Blu ha affidato a una ditta lughese lo svolgimento di servizi di videoispezione e prova di tenuta al parcheggio dell’Ortomercato per “verificare alcune problematiche relative ad infiltrazioni persistenti”, si legge nelle carte della società in house del Comune. L’affidamento, del valore di poco superiore ai 2mila euro, è avvenuto con procedura diretta nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della struttura che hanno richiesto un investimento pubblico di 700mila euro.

L’obiettivo è evidentemente quello di evitare guai peggiori alle auto in sosta e alle casse comunali, considerato che all’inizio di quest’anno Area Blu (la cui presidente da aprile è Elisabetta Baldazzi, ndr) ha acquisito da una ditta esterna i servizi di “gestione e liquidazione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi non coperti da polizza assicurativa” relativi appunto alle vetture in sosta all’interno del parcheggio Ortomercato stanziando 4mila euro per un contratto di un anno con la Aon Advisory and Solutions.

Nei giorni scorsi, le “condizioni fatiscenti” del parcheggio erano finite nel mirino anche del consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti. “Quello che mi lascia perplesso – aveva protestato l’esponente di opposizione – è che solo pochi mesi fa, quando proposi di destinare parte dei ricavati dei parcheggi a pagamento al sostegno del trasporto pubblico locale e, perché no, a una maggiore manutenzione delle strade, come peraltro previsto e consentito dal Codice della strada, mi venne risposto che tali ricavi erano stati reinvestiti negli stessi parcheggi. Ma, visto lo stato di incuria e le evidenti criticità strutturali, mi chiedo: a cosa sono servite davvero queste risorse?”. Dal 2020 al 2024 gli incassi derivanti dalla sosta a pagamento ammontano a circa 5,5 milioni di euro, con media annua di oltre 1 milione. “Secondo l’amministrazione, queste somme sarebbero state destinate alla gestione, costruzione e miglioramento dei parcheggi, oltre che alla cosiddetta ‘crescita della mobilità urbana’, che però consiste in attività di studio, analisi e pianificazione, e non in interventi concreti sul territorio – ricostruisce Marchetti –. Queste risorse, come sono state quindi impiegate realmente da Area Blu, società in house che ha in gestione i parcheggi a pagamento?”.