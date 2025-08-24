Parcheggio in stazione . Pulizia dopo le proteste

Il parcheggio resta pressoché deserto, ma almeno ora le erbacce non ci sono più. E tutto ha assunto un aspetto più ordinato. Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, con Fratelli d’Italia che aveva protestato per il degrado della zona, Comune e Area Blu sono intervenuti per ripulire un’area di sosta, quella a ridosso della stazione dei treni, scarsamente frequentata dagli automobilisti in questi primi otto mesi di apertura.

"Non ci voleva tanto… – allargano le braccia il consigliere comunale Simone Carapia e la capogruppo meloniana in Regione, Marta Evangelisti –. Un’adeguata gestione del verde contribuisce a mantenere un ambiente pulito e ordinato, migliorando la qualità della vita urbana".

I due esponenti di opposizione ricordano infatti come, tra gli obblighi di legge previsti per i cittadini, ci sia quello, per i proprietari di terreni, di mantenere le loro aree in buono stato, provvedendo allo sfalcio dell’erba e alla pulizia.

"E il Comune deve dare l’esempio, perché non si può predicare bene e razzolare male – sottolineano Carapia ed Evangelisti –. Non si possono fare ordinanze che obbligano allo sfalcio in determinati periodi dell’anno per prevenire pericoli di incendio e degrado, e poi lasciare crescere la foresta amazzonica nel parcheggio della stazione dei treni…".

Questa, nelle parole dei due meloniani, deve essere "tra le priorità dell’amministrazione per decoro, igiene e sicurezza. A Imola spendiamo un milione di euro come Comune/Area Blu per gli sfalci – calcolano sempre da FdI –. E quindi come cittadini ci aspettiamo di non vivere più in simil-foreste. Chissà se il sindaco Panieri e la sua giunta l’avranno capito? Ora ci aspettiamo interventi anche sul degrado e sicurezza, dopo le varie risse a colpi di mattone, perché non venga spostato il problema di 50 metri nelle vie limitrofi ma risolto".

Poi, da parte di FdI, anche un mezzo plauso al sindaco Panieri; condito però dalla consueta dose di sarcasmo. "Grazie per averci ascoltato – concedono Carapia ed Evangelisti rivolti al primo cittadino –. E si ricordi che anche dall’opposizione si vuole migliorare la qualità della vita dei cittadini sul Santerno. Questa è politica, lo strumento per dare risposte ai bisogni dei cittadini. Speriamo che la zona ritorni pulita, linda e in ordine come per l’inaugurazione, in modo che possiamo rivedere sul Santerno anche l’assessore regionale Priolo e l’intera giunta imolese come in occasione del taglio del nastro della riqualificazione degli spazi adiacenti alla stazione dei treni…".

e. a.