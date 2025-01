Parchi, natura e ambiente. Riparte a Mordano ‘Benessere in Comune’

A Mordano sono pronti a ripartire i laboratori del progetto ‘Benessere in Comune’ realizzato attraverso il co-finanziamento del Dipartimento per le politiche della famiglia. Parchi, natura e ambiente al centro delle attività gratuite che si rivolgono ai giovani dai 7 ai 14 anni e alle loro famiglie. Un percorso che, alle latitudini mordanesi, ha accomunato diverse realtà come l’associazione Flood, con base al centro giovanile al civico 22 di via Roma, e la biblioteca comunale. Calendario alla mano, si partirà proprio dal Flood sabato 25 gennaio con ‘Green-shot’ gioco di ruolo a tema ambientale che proseguirà poi il 22 febbraio. Il 29 marzo, invece, ecco ‘Creative Lab’ per imparare a dipingere e costruire tramite tecniche e strumenti sostenibili. Un modo per valorizzare il circolo virtuoso che dallo scarto porta alla rinascita. Il 26 aprile sarà la volta dell’attività fisica all’aria aperta con ‘Corsa contro il tempo’, plogging nei parchi di Bubano e memory game incentrato sui rifiuti e sul loro effetto nell’ambiente che ci circonda. ‘Viaggio nei sensi’ il 24 maggio con la presentazione di programmi sensoriali tra giochi, immaginazione e realtà mentre il 28 giugno conclusione con il laboratorio ‘L’identità della carta’.

Percorso quasi parallelo, in biblioteca. Il 29 gennaio alle 17 toccherà all’approfondimento scientifico per i più piccoli dai 6 agli 11 anni dal titolo ‘Il pianeta verde’, a cura di Leo Scienza, incentrato su ecologia, ambiente e natura. Il 2 marzo, dalle 10 alle 11.30, al Parco Bacchilega di Mordano una sessione di ‘Orienteering’ curata dalla cooperativa ‘Il Mosaico’ per bambini dagli 8 ai 12 anni. Il 29 marzo alle 10, all’Oasi di Bubano, ecco il format ‘Lettura e Natura’ per esplorare in modo divertente il polmone verde della frazione insieme al Ceas del Circondario Imolese prima del gran finale del 6 aprile con la caccia al tesoro al Parco Europa. "Parchi e natura hanno il dono di calmierare gli effetti negativi della vita urbana ed offrire numerosi benefici per lo sviluppo mentale, fisico e sociale di bambini e adulti – fanno sapere dal municipio di Mordano -. Una modalità originale per aumentare consapevolezza e responsabilità del valore dell’ambiente. Altre iniziative partiranno a breve per una primavera ricca di esperienze per i nostri ragazzi".

Le attività sono gratuite con prenotazioni all’ufficio Urp del municipio (0542 56911 – urp@comune.mordano.bo.it).