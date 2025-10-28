Parco fotovoltaico all’ex Cava. Confermato il no di Arpae

Ancora una bocciatura per la Ren Solar One srl, la società che aveva presentato un progetto per la realizzazione di due impianti di produzione di energia da fonte solare da 16,25 Mw e 12,45 Mw che avrebbero trovato spazio nell’ex cava di via Corlo. Il Consiglio di Stato ha infatti confermato nelle ultime ore la decisione che aveva già preso anche il Tar di Bologna a inizio estate: nell’area è "prevalente l’interesse a prevenire rischi idrogeologici", e quindi il progetto della Ren Solar va bocciato.

Nello specifico il Consiglio di Stato ha depositato lunedì un’ordinanza respingendo la richiesta della società di sospendere il provvedimento di diniego emesso da Arpae Emilia-Romagna in merito alla costruzione e all’esercizio delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale dei due impianti fotovoltaici che l’azienda vorrebbe realizzare in via Corlo, e contro il quale fu avviata sin dalla prima presentazione del progetto, ad ottobre dello scorso anno, un’aspra battaglia da parte dei residenti della via, costituitisi in un Comitato che chiedeva, e continua a chiedere, che il futuro dell’ex cava sia quello di diventare, o meglio tornare ad essere, un parco naturalistico. Il diniego pronunciato dall’Agenzia ambientale, che nella vicenda in questione ha operato in sinergia operativa con l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, si fonda su problematiche di compatibilità idraulica, in quanto la stazione elettrica progettata dalla società sarebbe collocata in un’area, quella posta a sud del tracciato autostradale, destinata in futuro alla realizzazione delle casse di espansione del fiume Sillaro.

A questo punto la vicenda tornerà in mano al Tar di Bologna che dovrà pronunciare la sentenza definitiva sulla spinosa questione, con tempistiche al momento non definite, e con la certezza che, fino alla pronuncia del Tar, il diniego opposto da Arpae a Ren Solar rimane efficace. A margine dell’ultimo capitolo, le parole di commento dell’Agenzia ambientale che "valuta positivamente la decisione del Consiglio di Stato e conferma il proprio impegno a garantire che la realizzazione degli impianti produttivi, inclusi quelli finalizzati a produrre energia da fonti rinnovabili, sia compatibile con la tutela ambientale e la sicurezza del territorio".