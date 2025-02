Parco fotovoltaico, FdI all’attacco: "Pesante impatto per il territorio"

Scende in campo l’opposizione sullo spinoso tema del parco fotovoltaico, con annessa centrale elettrica, che vedrà la luce nell’area dell’ex cava di via Corlo. Dopo il Comitato di residenti "ComiCorlo" che ieri ha confermato la netta contrarietà al progetto portando le proprie rimostranze anche all’attenzione dell’assessora regionale Priolo, ora sulla questione interviene Lorenzo Brogi di Fratelli d’Italia, e lo fa tendendo una mano al Comitato. "Non solo abbiamo espresso più volte la nostra contrarietà al progetto, ma abbiamo formulato anche una richiesta di accesso agli atti per poter entrare in possesso di tutta la documentazione relativa alla centrale elettrica e all’impianto fotovoltaico, senza peraltro aver ancora ottenuto risposta dal Comune", esordisce il consigliere, che poi alza i toni dello scontro con la maggioranza. "Questa Giunta prosegue il lavoro della precedente, mirando chirurgicamente alla cannibalizzazione del territorio, e in particolare della zona nord della città che oltre ad essere cementificata adesso deve fare i conti anche con quest’angheria pseudo-green", sostiene l’esponente della minoranza.

Brogi circostanzia. "Per quanto non siamo contrari alle energie rinnovabili, crediamo che un progetto vada contestualizzato e messo sul piatto di una bilancia: riguardo a questo parco fotovoltaico c’è da considerare l’impatto ambientale, e da tenere conto che quest’opera sarà un vero e proprio abominio per il paesaggio, ma si devono considerare anche gli effetti di questo progetto sulla natura e sulla gestione delle acque – osserva Brogi –. L’impressione è che invece tutti questi aspetti siano stati messi in disparte dall’amministrazione comunale e sacrificati sull’altare del green, raggiungendo accordi che tagliano fuori i cittadini, e questo nonostante in campagna elettorale il centrosinistra avesse promesso ben altro, come per esempio la realizzazione di un parco naturale proprio dove ora avallano il fotovoltaico e la centrale".

Chiude Brogi sottolineando anche come questo progetto potrebbe ancora una volta "mettere a rischio la possibilità di avere due laghetti di laminazione per il Sillaro che costituirebbero un’opera idraulica fondamentale e indispensabile per il nostro territorio. Infine, l’energia prodotta da questa centrale e da questi pannelli fotovoltaici verrà condivisa con il territorio di Imola, quindi non sarà a disposizione solo del nostro territorio, al quale in compenso rimarrà integralmente sul groppone l’orrore di questa prodezza green".

Claudio Bolognesi