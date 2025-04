Parco fotovoltaico, il no di Arpae: "La priorità è la sicurezza idraulica"

Il mega-parco fotovoltaico di via Corlo non s’ha da fare. Così ha stabilito la conferenza dei servizi di Arpae, che ha messo la parola fine al progetto negando la richiesta di rilascio dell’Autorizzazione Unica presentata dalla società proponente Ren Solar One Srl. Società che ora avrà sessanta giorni di tempo per presentare ricorso al Tar e sperare così che sia il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna a ribaltare il verdetto. Per l’Arpae, si legge nel documento di chiusura della conferenza dei servizi, "i pareri negativi (…) non sono superabili vista la rilevanza delle motivazioni in essi contenute".

Nello specifico Arpae fa riferimento all’"Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile che ha confermato e motivato dettagliatamente il proprio parere negativo, precisando che la localizzazione della stazione elettrica non è compatibile con l’areale di previsione della cassa di espansione posta a sud dell’autostrada in quanto la realizzazione della cassa di espansione è inserita nel Programma degli Interventi Strutturali relativi al Bacino del Torrente Sillaro, che è soggetto ad una realizzazione per fasi, già da tempo in corso, e che segue una precisa logica idraulica nell’ambito della quale detta cassa di espansione rientra nel fabbisogno complessivo di laminazione occorrente per la mitigazione delle piene centenarie. Tale opera è rilevante anche alla luce di quanto occorso a seguito degli eventi alluvionali degli ultimi due anni".

In merito alla dichiarata natura di pubblica utilità dell’opera in questione da parte della società proponente, Arpae aggiunge che "è stato evidenziato che è necessario ponderare gli interessi pubblici coinvolti, valutando le disposizioni relative alle opere elettriche rispetto alla sicurezza idraulica del contesto territoriale, date le criticità rilevate dal parere dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e si ritiene prevalente l’interesse tutelato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in termini della cassa di espansione".

In attesa di capire se, come probabile, la società proponente si appellerà al Tar, i cittadini di via Corlo, riuniti nel comitato "ComiCorlo" dall’ottobre scorso, brindano al successo, insistendo sulla proposta di fare della zona dell’ex cava un parco naturalistico, ipotesi che peraltro era stata sposata gli scorsi anni anche da precedenti amministrazioni comunali.