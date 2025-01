Parco solare, il comitato alza la voce: "Il Comune ascolti le nostre idee"

Salta l’incontro e nascono tensioni tra l’amministrazione comunale e ‘ComiCorlo’, il Comitato nato nell’agosto del 2024 con l’obiettivo di tutelare l’ambiente, la flora, la fauna, il paesaggio e di diffondere la memoria storica della zona di via Corlo dove per anni è proseguita l’attività della cava di ghiaia che rischia ora di lasciare il posto a un enorme parco fotovoltaico. "Fin dalla nostra nascita – spiega in una nota il Comitato –, abbiamo lavorato in stretta collaborazione con le amministrazioni locali, ritenendo che solo attraverso un’azione congiunta si potesse realizzare una protezione efficace del territorio e una promozione della sua storia".

Per questo ComiCorlo ha accolto con "sorpresa e disappunto" la decisione del Comune di annullare l’incontro che si sarebbe dovuto svolgere giovedì "nel corso del quale ci si sarebbe confrontati sulle novità sopraggiunte nello spazio intercorso dal primo incontro avvenuto il 4 novembre, nel quale peraltro ci eravamo lasciati con l’impegno di aggiornamenti quindicinali che non hanno mai avuto seguito", dettaglia il comitato. L’annullamento è motivato dal fatto, sostiene il Comune, che "non ci siano novità di rilievo che giustifichino l’incontro". Tesi però smentita da ComiCorlo che anzi ritiene che "negli ultimi tempi, anche a livello nazionale, siano emerse novità importanti sulla realizzazione dei mega impianti fotovoltaici".

L’incontro originariamente fissato per questa settimana, aggiunge il Comitato, "poteva anche essere l’occasione per discutere questioni fondamentali riguardanti la tutela del territorio e dell’ ambiente circostante, compresi casse di espansione e parco naturale da crearsi lungo il corso del torrente Sillaro". Oltre a ragguagliare l’amministrazione "sul corposo e impegnativo lavoro di ricerca eseguito in tutti gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, dalla Regione all’Autorità di bacino e Arpae che hanno portato a risultati molto interessanti per poter dare risposte corrette a tutti quei cittadini che sono realmente interessati alle questioni ambientali".

Nell’annunciare l’intenzione di ComiCorlo di "indire a breve una pubblica assemblea per esporre i risultati ai quali il comitato è approdato in questo lasso di tempo", i cittadini tendono comunque la mano al Comune. "Riteniamo fondamentale trovare un modo per ristabilire un dialogo aperto e produttivo, al fine di garantire che gli obiettivi comuni di protezione ambientale e valorizzazione storica possano essere raggiunti – concludono –. La speranza è che, nel prossimo futuro, si possa trovare una soluzione che permetta di superare queste incomprensioni".

Claudio Bolognesi