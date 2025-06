Pari opportunità, ecco la Commissione

Si è insediata nei giorni scorsi la Commissione Circondariale Diritti e Pari Opportunità. L’organo, composto da 21 membri effettivi e 9 supplenti, ha come obiettivo la tutela di uguaglianza e parità sociale, economica e culturale. Un presidio per sviluppare e coordinare una serie di iniziative a favore della parità di genere e della tutela dei diritti civili nell’area del circondario imolese.

Il percorso è iniziato lo scorso 7 maggio da una delibera dell’assemblea circondariale che ha dato forma a quell’avviso pubblico capace di raccogliere ben 30 autocandidature. Successivamente, i candidati sono stati selezionati attraverso colloqui motivazionali svolti dalla Conferenza Assessori Pari Opportunità coordinata dalla vicepresidente Beatrice Poli.

La commissione, che rappresenta in modo equo i dieci comuni aderenti all’unione, resterà in carica fino al termine dell’attuale mandato amministrativo dell’assemblea: "Siamo grati ai cittadini che hanno scelto di mettersi a disposizione – sottolinea Poli -. Con i 21 membri effettivi che compongono la commissione ed i 9 supplenti, la cui disponibilità verrà valorizzata attraverso un processo continuo di rendicontazione, condivisione e partecipazione, daremo il via ad un ampio piano di lavoro tra pari opportunità di genere e azioni in ambito lavorativo, sociale e professionale".

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione sul sito web del Nuovo Circondario Imolese o contattare il Servizio Programmazione SocioSanitaria (Usep) tramite l’indirizzo email usep@nuovocircondarioimolese.it.