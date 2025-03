‘Parliamo della mia salute’, lunedì dedicato alla glicemia

Dopo i positivi riscontri del primo appuntamento dedicato ai vasi sanguigni, alla Cittadella di Bubano in via Lume prosegue la rassegna ‘Parliamo della mia salute’. Una serie di incontri gratuiti aperti alla cittadinanza per promuovere uno stile di vita sano e prevenire, o gestire precocemente, le patologie croniche non trasmissibili. Lunedì, alle 19, si parlerà di glicemia insieme all’esperta Anna Bertozzi. Il 7 aprile, invece, spazio all’approfondimento sull’uso dei farmaci con la farmacista Chiara Calcatelli mentre per l’epilogo del 14 la dottoressa Monia Betti parlerà dell’apparato muscolo-scheletrico. La rassegna, patrocinata dal municipio di Mordano e dall’Ausl di Imola, sono organizzati dall’associazione BubanoInsieme con la Farmacia Calcatelli e Professione Medica & Insalute.